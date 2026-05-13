पुणे

हायवाच्या धडकेत महावितरणचे पाच खांब जमीनदोस्त

बारामती, ता. १३ : शिर्सुफळ (ता. बारामती) येथे भरधाव हायवाच्या धडकेत महावितरणचे पाच वीज खांब कोसळून ६७ हजारांचे नुकसान झाले. याप्रकरणी हायवा चालकावर बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या अपघातामुळे परिसरातील वीजपुरवठा काही काळ खंडित झाला होता.
महावितरणचे वरिष्ठ तंत्रज्ञ हर्षद महेंद्र गावडे यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार, शनिवारी (ता. ९) रात्री अकराच्या सुमारास दत्तवाडी (शिर्सुफळ) येथील डीपीवरील लघुदाब वाहिनीला हायवा (एमएच-१२ एसएफ-९३३३) वाहनाने जोरदार धडक दिली. या धडकेत पाच खांब तुटून खाली पडले आणि विद्युत केबलचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. स्थानिक नागरिकांनी केलेल्या चौकशीत संबंधित हायवा चालक किरण सोपान हाजबे (रा. वासुंदे, ता. दौंड) असल्याचे निष्पन्न झाले. चालकाने निष्काळजीपणे वाहन चालवून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. बारामती तालुका पोलिस अधिक तपास करत आहेत.

