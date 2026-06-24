पुणे

बारामती अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी सुचनांचे आवाहन

बारामती अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी सुचनांचे आवाहन
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बारामती, ता. २४ : महसूल व वन विभागाच्या आदेशानुसार, बारामतीतील प्रस्तावित अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाबत नागरिकांनी आपल्या हरकती व सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे ८ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात बारामती, इंदापूर आणि दौंड तालुक्याचा समावेश करण्यात आला आहे. तर, पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात पुणे शहर, आंबेगाव, खेड, मावळ, मुळशी, हवेली, शिरुर, पुरंदर, जुन्नर, भोर आणि राजगड या तालुक्यांचा समावेश आहे.

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