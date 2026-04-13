Baramati Bypoll News: बारामती पोटनिवडणूक : सुनेत्रा पवारांच्या विजयासाठी भाजपचा बूथस्तरावर निर्धार, विकासकामांवर भर

बारामती : येथील विधानसभा पोटनिवडणुकीमधील महायुतीच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांच्या विजयासाठी प्रत्येक भाजप कार्यकर्त्याने बूथस्तरावर काम करत केंद्र व राज्य सरकारच्या विकासकामांच्या बळावर मतदारांपर्यंत पोहोचावे, असे आवाहन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केले..बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्ष व महायुतीने विजयासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली असून, कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली बारामती विधानसभा क्षेत्रातील भाजपचा मेळावा सोमवार (ता.13) येथे पार पडला..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात विकासाचे नवे पर्व सुरू असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात पायाभूत सुविधा, शेती, रोजगार व सामाजिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात काम सुरू असल्याचे रवींद्र चव्हाण यांनी नमूद केले. या विकासाच्या बळावर महायुती बारामतीत निश्चित विजय मिळवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.प्रदेश महासचिव राजेश पांडे, आमदार राहुल कुल, पुणे जिल्हा दक्षिण अध्यक्ष शेखर वडणे, नवनाथ पडळकर, पांडुरंग कचरे यांच्यासह विविध पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..जिल्हाध्यक्ष शेखर वडणे यांनी प्रास्ताविक केले. आमदार राहुल कुल, नवनाथ पडळकर, सतीश फाळके, दिलीप खैरे व अॅड. गोविंद देवकाते यांनी मनोगत व्यक्त केले.अॅड. नितीन भामे यांनी आभार मानले.