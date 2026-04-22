Baramati Vidhansabha Byelection : बारामती विधानसभा पोटनिवडणूकीसाठी प्रशासन सज्ज

बारामती - येथील बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज असून, गुरुवारी (ता. 23) मतदान पार पडणार आहे. मतदान निर्भय वातावरणात होण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक ती सर्व तयारी पूर्ण केली असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी उत्तम दिघे व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी स्वप्निल रावडे यांनी दिली..या निवडणुकीसाठी मतदान यंत्रे (ईव्हीएम), व्हीव्हीपॅट आणि प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. संवेदनशील केंद्रांवर विशेष लक्ष असून सर्व 478 केंद्रांवर वेबकास्टिंग व सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून नजर ठेवली जाणार आहे. मतदानासाठी प्रशासनाने 165 वाहनांचा ताफा तैनात केला असून कर्मचारी व मतदान साहित्य मतदान केंद्रावर रवाना झाले आहे.मतदारांच्या सोयीसाठी प्रत्येक केंद्रावर पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वैद्यकीय संच आणि सावलीसाठी मंडपाची व्यवस्था करण्यात आली आहे..निवडणुकीचा 'डाटा' एका दृष्टिक्षेपात• एकूण मतदार : ३,८४,५७९• पुरुष मतदार : १,९३,८७१• महिला मतदार : १,९०,६८४• तृतीयपंथी मतदार : २४• एकूण मतदान केंद्रे : ४७८• ईव्हीएम (BU/CU) : ९५६ बॅलेट युनिट्स, ४७८ कंट्रोल युनिट्स• राखीव यंत्रणा : ६० ईव्हीएम व १२० बॅलेट युनिट्स.दृष्टीक्षेपात प्रक्रीया.....• तपासणी नाके : ८ महत्त्वाचे चेकपोस्ट उभारले.• भरारी पथके : ८ फ्लाइंग स्क्वॉड आणि १६ स्थिर पथके कार्यरत.• मनुष्यबळ : ९६ कर्मचारी केवळ देखरेखीसाठी तैनात.• मतमोजणी : ४ मे २०२६ रोजी वखार महामंडळ गोदाम (MIDC) येथे..आदर्श आचारसंहितेचे पालन करावे....'आदर्श आचारसंहितेचे पालन करावे आणि लोकशाहीच्या या उत्सवात सर्व पात्र मतदारांनी उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन मतदान करावे.- उत्तम दिघे, निवडणूक निर्णय अधिकारी, बारामती.