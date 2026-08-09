पुणे

घराच्या पार्किंगमध्ये ४५ किलो गोमांस जप्त

घराच्या पार्किंगमध्ये ४५ किलो गोमांस जप्त
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बारामती, ता . ९ : येथील म्हाडा कॉलनीतील घराच्या पार्किंगमध्ये ४५ किलो गोमांस आढळून आल्याप्रकरणी बदुद्दीन रफीक कुरेशी (वय ४३, रा. म्हाडा कॉलनी, बारामती) याच्याविरुद्ध बारामती शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी (ता. ९) सकाळी म्हाडा कॉलनीतील कुरेशी याच्या राहत्या घराच्या पार्किंगमध्ये गोमांस आढळून आले. या प्रकरणी पोलिस कर्मचारी अक्षय कैलास सिताप (वय ३५) यांनी फिर्याद दिली. पोलिसांनी घटनास्थळावरून ४५ किलो गोमांस जप्त केले. या प्रकरणी महाराष्ट्र पशुसंरक्षण अधिनियम १९७६ मधील कलम ५ (सी), ९ (ए) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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