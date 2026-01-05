पुणे

Baramati Protest : बारामतीत भाजप कार्यकर्त्यांचा संताप उसळला; अजित पवारांविरोधात आंदोलन!

Ajit Pawar Controversy : अजित पवारांच्या वादग्रस्त विधानाविरोधात बारामतीत भाजपच्या वतीने जनक्षोभ मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी कथित भ्रष्टाचार व राजकीय मक्तेदारीविरोधात चौकशीची मागणी करण्यात आली.
मिलिंद संगई, बारामती
बारामती : भारतीय जनता पक्षाबाबत करण्यात आलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अवमानकारक विधानांचा निषेध, बारामती तालुक्यातील वाढती राजकीय मक्तेदारी आणि तथाकथित ‘मलिदा गँग’च्या कारभाराविरोधात सोमवारी (ता. 5) भारतीय जनता पक्षाच्या बारामती शहर व तालुका संघटनेच्या वतीने ‘जनक्षोभ मोर्चा’ काढण्यात आला.

