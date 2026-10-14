घरफोडीप्रकरणी महिलेला अटक; सहा लाखांचे दागिने जप्त

बारामती, ता. १३ : घरफोडी करून सोन्याचे दागिने चोरणाऱ्या जयपाल लखन पवार (वय ४१, रा. निरावाघज फाटा, ता. बारामती) या महिलेला पोलिसांनी बारामती बसस्थानक परिसरातून अटक केली. तिच्याकडून चार तोळे सोन्याचे दागिने म्हणजेच सहा लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्याच्या तपासासाठी पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार गुन्हा घडलेले ठिकाण, वेळ आणि चोरीची पद्धत यांचा अभ्यास करून तपास सुरू असताना, संबंधित महिला बारामती बसस्थानकातून साताऱ्याला जाण्याच्या तयारीत असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक आणि बारामती तालुका पोलिस ठाण्यातील महिला पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान तिने गुन्ह्याची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तिच्याकडून चार तोळे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय अधिकारी चैतन्य कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर, बारामती तालुका पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक नारायण पवार, सहाय्यक फौजदार सुधीर वाळुंज, बाळासाहेब कारंडे, उपनिरीक्षक भोसले यांच्यासह पोलिस अंमलदार शिवाजी निकम, सचिन होळकर, स्वप्नील अहिवळे, पोपट नाळे, किशोर तेलंग, शैलेश स्वामी, गुलाब पाटील, सुलतान डांगे, तुषार चव्हाण, गणेश डेर, रहिस मुलानी आणि महिला पोलिस हवालदार देवकाते यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.
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