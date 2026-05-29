Baramati Bus Stand : बारामती बसस्थानक राज्यात अव्वल.....; एक कोटींचे पारितोषिक मिळणार.....

हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक स्पर्धेत बारामती बसस्थानकाने 'अ' वर्ग प्रवर्गात राज्यात सर्वाधिक गुण प्राप्त करीत राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांक पटकाविला.
मिलिंद संगई
Updated on

बारामती - हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक स्पर्धेत बारामती बसस्थानकाने अ वर्ग प्रवर्गात राज्यात सर्वाधिक गुण प्राप्त करीत राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. सोमवारी (ता. 1) मुंबईत होणा-या कार्यक्रमात बारामतीस प्रथम क्रमांकाने गौरविले जाणार आहे. पारितोषिकापोटी बारामती बसस्थानकास एक कोटी रुपयांचे पारितोषिक मिळणार असल्याने या निधीतून आणखी काही सुविधा बारामतीत होऊ शकणार आहेत.

