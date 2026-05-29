Baramati Bus Stand : बारामती बसस्थानक राज्यात अव्वल.....; एक कोटींचे पारितोषिक मिळणार.....

बारामती - हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक स्पर्धेत बारामती बसस्थानकाने अ वर्ग प्रवर्गात राज्यात सर्वाधिक गुण प्राप्त करीत राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. सोमवारी (ता. 1) मुंबईत होणा-या कार्यक्रमात बारामतीस प्रथम क्रमांकाने गौरविले जाणार आहे. पारितोषिकापोटी बारामती बसस्थानकास एक कोटी रुपयांचे पारितोषिक मिळणार असल्याने या निधीतून आणखी काही सुविधा बारामतीत होऊ शकणार आहेत. .राज्यातील 568 बसस्थानकांच्या सर्वेक्षणाअंती बारामतीने राज्यातील सर्वांगसुंदर बसस्थानकाचा किताब पटकाविला आहे. प्रत्येकी शंभर गुणांच्या चार सर्वेक्षणामध्ये बारामतीला चारशेपैकी 386 गुण प्राप्त झाले. सर्वच निकषांवर बारामती बसस्थानक उजवे ठरल्याने राज्यातील अव्वल बसस्थानकाचा किताब बारामतीला प्राप्त झाला.एखाद्या विमानतळाच्या धर्तीवर केलेली उभारणी, प्रवासी व चालक वाहकांच्या परिपूर्ण सुविधा आणि भविष्यातील 25 वर्षांचा विचार करुन केलेले नियोजन या सर्वांचा विचार सर्वेक्षण करताना झाला. बारामतीत बाहेरून येणारी प्रत्येक व्यक्ती आवर्जून बारामती बसस्थानक पाहण्यासाठी आजही येते..दिवसाच्या उजेडात आणि रात्री दिव्यांच्या प्रकाशात हे बसस्थानक उजळून निघते. सुमारे 50 कोटी रुपये खर्चून हे बसस्थानक उभारण्यात आले आहे. राज्यात अव्वल क्रमांक प्राप्त करणा-या बारामती बसस्थानकाने पुणे प्रादेशिक विभागातही प्रथम क्रमांक प्राप्त केलेला आहे..मिस यू दादा.....बारामती बसस्थानक हा दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. राज्यातील सर्वात सुंदर बसस्थानक उभारण्याचा निर्णय घेत अवघ्या दोन वर्षात बारामतीचे बसस्थानक प्रत्यक्षात उतरवून दाखविण्याची किमया त्यांनी साकारली होती. पहिली वीट रचण्यापासून ते उदघाटनापर्यंत अजित पवार यांनी एकहाती या बसस्थानकाची उभारणी केली होती. बारामतीला राज्यातील सर्वात स्वच्छ व सुंदर बसस्थानकाचा किताब मिळालेला पाहण्यासाठी आज अजितदादा हवे होते, अशी भावुक प्रतिक्रीया अनेक नेटक-यांनी समाजमाध्यमांवर व्यक्त करत मिस यू दादाच्या पोस्ट टाकल्या..सुनेत्रा पवार यांचे अभिनंदन….बारामती बसस्थानकाला राज्यात प्रथम क्रमांक मिळाल्याबद्दल आज उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या देवगिरी या निवासस्थानी कोअर कमिटीच्या बैठकीच्या निमित्ताने आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले. याप्रसंगी खासदार पार्थ पवार,सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल छगन भुजबळ दिलीप वळसे पाटील, धनंजय मुंडे आधी उपस्थित होते.सुनेत्रा पवार यांच्याकडून कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन..बारामती बस स्थानकाने राज्यात अव्वल क्रमांक प्राप्त केल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री सुनिता पवार यांनी बारामती बस स्थानकातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचे अभिनंदन केले आहे.