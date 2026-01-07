पुणे

Baramati News : बारामतीत करिअर संसदेचा उत्साह; कुलगुरू डॉ. काळकरांनी दिला यशाचा मंत्र!

Career Sansad : शारदानगर, बारामती येथे आयोजित राज्यस्तरीय करिअर संसद अधिवेशनात कुलगुरू डॉ. पराग काळकर यांनी विद्यार्थ्यांना आधुनिक कौशल्ये आत्मसात करून विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे आवाहन केले.
State-Level Career Sansad Concludes with a Vision for Developed India

Sakal

कल्याण पाचांगणे : सकाळ वृत्तसेवा
माळेगाव : शारदानगर (ता.बारामती) येथील ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट संचलित शारदाबाई पवार महिला कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात करिअर संसदेच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाचा आज मोठ्या उत्साहात समारोप झाला. महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग व महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेले अधिवेशन आज पार पडले. हे अधिवेशनाचे तिसरे वर्ष होते.

