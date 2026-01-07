Baramati News : बारामतीत करिअर संसदेचा उत्साह; कुलगुरू डॉ. काळकरांनी दिला यशाचा मंत्र!

माळेगाव : शारदानगर (ता.बारामती) येथील ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट संचलित शारदाबाई पवार महिला कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात करिअर संसदेच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाचा आज मोठ्या उत्साहात समारोप झाला. महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग व महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेले अधिवेशन आज पार पडले. हे अधिवेशनाचे तिसरे वर्ष होते..या अधिवेशनात विद्यार्थ्यांसाठी व्याख्यानांसोबतच मिलेट प्रोसेसिंग, नर्सरी, हायड्रोपोनिक्स, भाजीपाला उत्पादन, शेळीपालन, डेअरी टेक्नॉलॉजी, कुक्कुटपालन, मधुमक्षिका पालन, मत्स्यपालन, ड्रोन ट्रेनिंग तसेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यांसारख्या विविध कौशल्याधारित प्रशिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला..Premium|Vaishno Devi Medical College Controversy : श्री माता वैष्णोदेवी वैद्यकीय महाविद्यालय प्रवेशावरून धर्माधारित वाद तीव्र, गुणवत्तेला प्राधान्य देण्याची विरोधकांची मागणी.समारोप प्रसंगी अध्यक्षीय भाषणात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. पराग काळकर म्हणाले, “करिअर कट्ट्याने विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास देत त्यांच्या भविष्यासाठी ठोस दिशा दिली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे वेगाने बदलणाऱ्या जगात आवश्यक कौशल्ये आत्मसात करून विद्यार्थ्यांनी आपल्या ध्येयाकडे वाटचाल करावी. ध्येय निश्चित असेल तरच यशाचा प्रवास शक्य होतो. करिअर संसदेच्या अधिवेशनामुळे विद्यार्थ्यांना विकसित भारताची दिशा मिळाली. ”.महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंद्राचे अध्यक्ष यशवंत शितोळे यांनी अधिवेशन यशस्वी झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त करत, “प्रत्येक विद्यार्थ्याला पुढील करिअरसाठी स्पष्ट दिशा मिळाली असून भविष्यातही करिअर संसद विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी सदैव तत्पर राहील,” असे सांगितले. महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रा. डॉ. श्रीकुमार महामुनी यांनी विद्यार्थ्यांना बदल स्वीकारून स्वतःचे करिअर घडवण्याचे आवाहन केले. “करिअर कट्ट्याचे योगदान विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मोलाचे आहे,” असेही महामुनी यांनी नमूद केले..यावेळी राज्यस्तरीय करिअर संसद समितीचे अध्यक्ष डॉ. धनंजय तळवणकर, सचिव डॉ. एस. डी. देशभ्रतार, व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. नितीन घोरपडे, करिअर कट्टा समन्वयक प्रा. राजकुमार सुरवसे, करिअर संसदेच्या मुख्यमंत्री प्राजक्ता जाधव यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.सूत्रसंचालन प्रा. डॉ. आश्लेषा मुंगी यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन डॉ. एस. डी. देशभ्रतार यांनी मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.