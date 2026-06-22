Water Supply : बारामती शहरास उद्यापासून दोन दिवसाआड पाणी

बारामती - शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी नीरा डावा कालव्याचे आवर्तन सध्या बंद असल्याने आवश्यक प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर बारामती नगरपरिषदेने मंगळवारपासून (ता. २३) दोन दिवसाआड पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे..मंगळवारी (ता. २३) कसबा, रेणुकानगर, मुल्ला वस्ती, शिक्षक सोसायटी, लक्ष्मीनारायण नगर, माळेगाव रोड, हनुमान नगर, सातव वस्ती, शिवाजी नगर, कारभारी नगर, सावतामाळीनगर, साठेनगर, जुना व नवा मोरगाव रोड परिसरात पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे..बुधवारी (ता. २४) म्हाडा कॉलनी, मुजावर वाडा, देवळे इस्टेट, पानगल्ली, समर्थनगर, आमराई, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत, साळवेनगर, कॅनॉल रोड परिसर, सिद्धार्थनगर, विठ्ठलनगर, सुहासनगर, एस.टी. स्टँड परिसर, जवाहरनगर, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, विजयनगर, साईगणेशनगर, तपोवन कॉलनी, विवेकानंदनगर आदी परिसरात पाणीपुरवठा केला जाणार आहे..शहरातील सायली हिल व जळोची येथील जलशुद्धीकरण केंद्रावरुन होणारा पाणीपुरवठा मंगळवारी (ता. २३) तांदुळवाडी गावठाण, सहयोग सोसायटी, निरा कॅनॉल सोसायटी, दुधसंघ सोसायटी या परिसरात पाणीपुरवठा होणार आहे. त्यानंतर दोन दिवसांनी पाणी उपलब्ध होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.