पुणे

Water Supply : बारामती शहरास उद्यापासून दोन दिवसाआड पाणी

बारामती शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी नीरा डावा कालव्याचे आवर्तन सध्या बंद असल्याने आवश्यक प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
Water supply

Water supply

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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बारामती - शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी नीरा डावा कालव्याचे आवर्तन सध्या बंद असल्याने आवश्यक प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर बारामती नगरपरिषदेने मंगळवारपासून (ता. २३) दोन दिवसाआड पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

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