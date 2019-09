पवारांवरील कारवाईच्या निषेधार्थ उद्या बारामती बंद !

बारामती शहर : ज्येष्ठ नेते शरद पवार व अजित पवार यांच्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ बारामतीमध्ये बारामती बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे. आज माध्यमांमधून इडीच्या कारवाईच्या बातम्या आल्यानंतर बारामती शहरांमध्ये पवार समर्थकांनी या कारवाईचा तीव्र शब्दात निषेध करत निवडणुकीपूर्वी पवारांना अडचणीत आणण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी निषेध व्यक्त करण्यासाठी बुधवारी तारीख 25 पवार समर्थकांनी बारामती बंदची हाक दिली आहे. दरम्यान, निवडणूकीच्या तोंडावर अजित पवारांसह इतर 70 जणांविरुद्ध ईडीने गुन्हा दाखल केला आहे. या यादीत राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांचेही नाव आहे. यावर शरद पवार यांनी प्रतिक्रीया दिली असून माझं नाव यादीत असेल तर मी या गोष्टीचे स्वागतच करतो, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. शरद पवार यांनी म्हटले की, माझ्याविरुद्ध कुठलाही गुन्हा दाखल नसताना माझे नोटीसमध्ये नाव असेल तर मी स्वागतच करतो, मी त्यावेळी संचालक नव्हतो माझ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल नाही, मला तुरुंगात जाण्याची भीती नाही असेही शरद पवार यांनी म्हटले आहे.

