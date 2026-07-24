पुणे

Baramati Corruption: बारामती एमआयडीसी डेपोतील वाहतूक नियंत्रक अनिल बनकर चार लाखांची लाच घेताना रंगेहात

प्रलंबित बिलांची रक्कम मंजूर करण्यासाठी चार लाखांची लाच स्वीकारताना वाहतूक नियंत्रक अनिल बनकर रंगेहात; लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई
A case has been registered under the Prevention of Corruption Act, and further investigation is underway.

A case has been registered under the Prevention of Corruption Act, and further investigation is underway.

esakal

मिलिंद संगई, बारामती
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बारामती : प्रलंबित बिले व ठेव रक्कम मंजूर करून देण्यासाठी चार लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना बारामती एमआयडीसी डेपो येथील वाहतूक नियंत्रक तथा स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबईचे संचालक अनिल तुकाराम बनकर (वय ५१) यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहात अटक केली. याप्रकरणी बारामती शहर पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ (सुधारित) च्या कलम ७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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