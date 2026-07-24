Baramati Corruption: बारामती एमआयडीसी डेपोतील वाहतूक नियंत्रक अनिल बनकर चार लाखांची लाच घेताना रंगेहात

बारामती : प्रलंबित बिले व ठेव रक्कम मंजूर करून देण्यासाठी चार लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना बारामती एमआयडीसी डेपो येथील वाहतूक नियंत्रक तथा स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबईचे संचालक अनिल तुकाराम बनकर (वय ५१) यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहात अटक केली. याप्रकरणी बारामती शहर पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ (सुधारित) च्या कलम ७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पुण्याचे पोलीस निरीक्षक संतोष बुधा पाटील यांनी फिर्याद दिली. तक्रारदाराच्या फर्मने स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या बारामती शाखेच्या नवीन इमारतीतील फर्निचरचे काम केले होते. या कामाची व इतर प्रलंबित बिलांची रक्कम मंजूर करून देण्यासाठी आरोपीने सुरुवातीला पाच लाख, नंतर सहा लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप असून तडजोडीअंती चार लाख रुपये स्वीकारण्याचे मान्य केल्याचे पडताळणीत निष्पन्न झाले..त्यानुसार गुरुवारी (ता. 23) बारामती बसस्थानकासमोरील रस्यावर उभ्या एका गाडीत चार लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना आरोपीला रंगेहात पकडण्यात आले.. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस निरीक्षक सुहास हट्टेकर तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.