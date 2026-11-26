बारामती : शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे युवा नेते युगेंद्र पवार यांनी गुरुवारी (ता. २६) उपविभागीय पोलीस अधिकारी चैतन्य कदम यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने अधिक सतर्क राहून गुन्हेगारी प्रवृत्तींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली..बारामती शहरात अलीकडच्या काळात गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता शहरातील विविध भागांत स्थानिक पोलिसांचे पेट्रोलिंग वाढविणे आवश्यक आहे. विशेषतः गर्दीची ठिकाणे, संवेदनशील परिसर आणि गुन्हेगारीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या भागांमध्ये पोलिसांची नियमित गस्त वाढवावी, अशी आग्रही मागणी युगेंद्र पवार यांनी केली..शहरात कायद्याचा धाक कायम राहिला पाहिजे. सर्वसामान्य नागरिकांना सुरक्षित वातावरणात वावरता आले पाहिजे, यासाठी पोलीस प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसह गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करावी. गुन्हेगारीला वेळीच आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी अधिक सक्रिय आणि प्रभावी भूमिका घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले..बारामतीकरांची सुरक्षितता आणि शहरातील शांतता याबाबत कोणतीही तडजोड मान्य केली जाणार नाही. नागरिकांच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे ही पोलीस प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी असून, त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने कराव्यात, असेही युगेंद्र पवार यांनी स्पष्ट केले. या प्रसंगी राजेंद्र जगताप, आरती शेंडगे, वनिता बनकर, सुभाष ढोले यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.