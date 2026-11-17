बारामती, ता. १७ : महावितरणच्या ‘अभय योजना २०२६-२७’मधून बारामती परिमंडलातील २ लाख ८१ हजार ३८१ वीजग्राहकांना थकबाकीमुक्त होण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. या ग्राहकांकडे २७४ कोटी रुपयांची मूळ थकबाकी असून, त्यावरील ३८ कोटी ५९ लाख रुपयांचे व्याज व विलंब आकार पूर्णपणे माफ होणार आहेत. तसेच, मूळ थकबाकीच्या एकरकमी भरण्यावर २० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे.
बारामती, सोलापूर आणि सातारा या तीन मंडलांतील पात्र ग्राहकांसाठी ही योजना ६ नोव्हेंबर २०२६ ते १५ जानेवारी २०२७ या कालावधीत लागू आहे. बारामती मंडलातील ६६ हजार ६३४ ग्राहकांकडे १२८.२६ कोटी, सोलापूर मंडलातील १ लाख ५८ हजार १० ग्राहकांकडे १०६.२३ कोटी, तर सातारा मंडलातील ५६ हजार ७३७ ग्राहकांकडे ३९.४६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
एकरकमी भरणा करणाऱ्या ग्राहकांना १५ डिसेंबरपर्यंत १० ते २० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. तसेच लघुदाब ग्राहकांना ५० टक्के रक्कम भरून उर्वरित रक्कम सहा व्याजमुक्त हप्त्यांत भरण्याची सुविधा आहे. पात्र ग्राहकांचे पुनर्जोडणी शुल्कही माफ करण्यात येणार आहे.
ग्राहकांनी या संधीचा लाभ घेऊन थकबाकी निकाली काढावी व पुन्हा वीजजोडणी घ्यावी, असे आवाहन मुख्य अभियंता धर्मराज पेठकर यांनी केले आहे.
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