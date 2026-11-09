Baramati News: बारामतीत नशेच्या इंजेक्शनचा ११० बाटल्यांचा साठा जप्त; चौघांना अटक ;सहा महिन्यांत एकाच आरोपीकडून दुसऱ्यांदा साठा जप्त; २.३१ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

बारामती : नशेसाठी गैरवापर होण्याची शक्यता असलेल्या औषधी इंजेक्शनच्या अनधिकृत साठ्यावर बारामती शहर पोलिसांनी कारवाई करत ११० इंजेक्शनच्या बाटल्या जप्त केल्या. याप्रकरणी चार जणांना ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यांच्याकडून इंजेक्शनसह दोन दुचाकी आणि चार मोबाईल असा एकूण २ लाख ३१ हजार ७८४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..इंदापूर रस्त्यावरील मार्केट यार्ड शेजारील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृहाच्या मैदानात काही जण इंजेक्शनच्या बाटल्यांचा साठा घेऊन थांबल्याची माहिती पोलीस उपनिरीक्षक सर्जेराव पुजारी यांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी छापा टाकून गौरव बाळासो जाधव, सनी दत्तात्रय गायकवाड, विशाल अनिल माने आणि प्रथमेश विश्वनाथ मोहरे यांना ताब्यात घेतले..विशेष म्हणजे, गौरव जाधव याच्याकडून मे २०२६ मध्ये अशाच प्रकारच्या १०० इंजेक्शनच्या बाटल्या जप्त करण्यात आल्या होत्या. आता पुन्हा त्याच्याकडून २५ बाटल्या मिळाल्याने दोन कारवायांमध्ये एकूण २१० इंजेक्शनच्या बाटल्या जप्त झाल्या आहेत..याप्रकरणी बारामती शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, इंजेक्शनचा मूळ पुरवठादार आणि वितरण साखळीचा पोलीस शोध घेत आहेत. पोलीस निरीक्षक श्रीशैल चिवडशेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. पोलीस उपनिरीक्षक सर्जेराव पुजारी पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.