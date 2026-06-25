पुणे

बारामतीत भाजपची ‘आणीबाणी’ निषेध सभा

बारामतीत भाजपची ‘आणीबाणी’ निषेध सभा
Published on

बारामती, ता. २५ : भाजपच्या बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या वतीने गुरुवारी ‘आणीबाणी- काळा दिवस’ निषेध सभेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी आणीबाणीच्या काळातील अत्याचारांचा निषेध करण्यात आला. तसेच लोकशाहीच्या रक्षणासाठी तुरुंगवास भोगलेल्या ‘मीसा’ (MISA) श्रीकृष्ण कुलकर्णी व मुकुंद खळदकर यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला. बारामती शहर, पूर्व, पश्‍चिम आणि दक्षिण या चारही मंडळांच्या वतीने झालेल्या या सभेत आणीबाणीच्या काळातील घटनांचा आढावा घेण्यात आला. त्या काळातील परिस्थिती व लोकशाहीवरील निर्बंधांची माहिती उपस्थित कार्यकर्त्यांना देण्यात आली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Baramati local news
political rallies in Maharashtra
Baramati Emergency protest
MISA tribute Baramati
Democracy protection Baramati
political history of Maharashtra
Anti-emergency movements India
Baramati BJP events
Indian political activism
history of Emergency in India
Baramati democracy events
BJP Baramati assembly
public gatherings in Baramati
remembering Emergency atrocities
civic engagement in Baramati
बारामतीतील राजकीय प्रगती
आणीबाणीतले अत्याचार
बारामतीतील भाजप बाहुल्या
बारामतीतील सभा
बारामतीतील लोकशाही
भोकरदन येथील सभा
बारामतीच्या इतिहासाचे पुनःआढावा
धर्मनिरपेक्षता आणि बारामती
बारामतीमधील राजकीय कार्यकर्ते
भारतीय लोकशाहीची गती
बारामतीतील ऐतिहासिक घटनांवर चर्चा