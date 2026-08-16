पुणे

बारामतीतील महिलेला फेसबुक मैत्री पडली महागात

बारामतीतील महिलेला फेसबुक मैत्री पडली महागात
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बारामती, ता. १६ : कॅनडातून ३८ लाख रुपये रोख व मौल्यवान वस्तूंचे पार्सल आल्याचे सांगून कस्टम ड्युटी, कर व अन्य शुल्काच्या नावाखाली बारामतीतील अनिता भाऊसो शिंगटे (वय ३३, रा. अभिमन्यू कॉर्नर, व्ही. पी. कॉलेजजवळ, बारामती) यांच्याकडून ७ लाख ५६ हजार ५०० रुपये ऑनलाइन उकळल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
अनिता शिंगटे यांना जूनच्या पहिल्या आठवड्यात विराट मेहता (रा. कॅनडा, मूळ गुजरात) या नावाच्या फेसबुक खात्यावरून फ्रेंड रिक्वेस्ट आली. फेसबुक व व्हॉट्सॲपवर सुमारे दोन महिने संभाषण झाले. त्यानंतर १४ जुलैला दिल्ली विमानतळ कार्गो विभागातून बोलत असल्याचे सांगून त्यांच्या नावाने पार्सल आल्याचे सांगण्यात आले. पार्सल सोडविण्यासाठी कस्टम शुल्क, कर व विविध कारणे सांगत आरोपींनी ३० हजारांपासून पुढे वारंवार रक्कम मागितली. वेगवेगळ्या व्यवहारांतून ७ लाख ५६ हजार ५०० रुपये घेतल्यानंतर आणखी पैसे मागण्यात आल्याने शिंगटे यांना संशय आला.या प्रकरणी बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात विराट मेहता याच्यासह अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

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