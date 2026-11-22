बारामती, : खंडणीच्या मागणीसाठी धमकावल्यानंतर पैसे देण्यास नकार दिल्याने चिडून जात घरापर्यंत येत थेट दोन पिस्तूलातून दोन गोळ्या झाडण्याची गंभीर घटना बारामतीत घडल्यानंतर नागरिकात काळजीचे वातावरण आहे. या घटनेनंतर उपविभागीय पोलिस अधिकारी चैतन्य कदम व पोलिस निरिक्षक नारायण पवार यांनी रात्रीत वेगाने हालचाली करुन या प्रकरणातील दोन अल्पवयीन मुलांना दोन बंदूकांसह पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या प्रकरणामागे बंडया उर्फ अक्षय काळे हा मुख्य सूत्रधार असून पोलिस सध्या त्याचा शोध घेत आहेत..खंडणी दिली नाही तर थेट गोळया घालण्यापर्यंत जर अल्पवयीन मुलांची मजल जात असेल तर नेमके काय करायचे याचीच चर्चा बारामतीत सुरु आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा बारामतीत गावठी कट्टे, पिस्तूलांचा वावर सर्रास सुरु असल्याचेही पुढे आले आहे.शनिवारी (ता. 21) संध्याकाळी बारामतीतील उद्योजक राजन कोळेकर यांच्या घराखाली पार्किंगमधील डिफेंडर गाडीवर दुचाकीवरुन आलेल्या तिघांनी दोन पिस्तूलातून दोन राऊंड फायर केले. दुचाकीवरुन आलेल्या तिघांपैकी एकाने बंगल्याचे गेट उघडले व गाडीवरील दोघांनी दोन पिस्तूलातून दोन गोळया झाडल्या..सुदैवाने या वेळेस गाडीमध्ये कोणीही नव्हते त्या मुळे कोणतीही जीवीत हानी झाली नाही. या अगोदर दुपारी कोळेकर यांना इन्स्टाग्रामवरुन दोन पेटी रक्कम द्या अशी मागणी केली गेली, त्यांनी त्याला नकार दिल्यानंतर काही वेळातच तीन हल्लेखोरांनी थेट पिस्तूलातून त्यांच्या गाडीवर गोळीबार केला.खंडणीसाठी थेट गोळीबाराच्या घटनेने बारामतीकरांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरललेले आहे. बंदूकाचा वापर जीवघेणा ठरु शकतो, त्या मुळे या पुढील काळात गोपनीय माहितीच्या आधारे बेकायदा पिस्तूल व बंदूका बाळगणा-यांवर कठोर कारवाईची नागरिकांची मागणी आहे.या घटनेचा तपास सुरु असून लगेच कोणत्याच निष्कर्षापर्यंत येण्यास पोलिस अधिकारी तयार नाहीत. मुख्य सूत्रधार ताब्यात आल्यानंतर त्याच्याकडील चौकशीमध्ये या बाबत अधिकची माहिती मिळेल, असे पोलिस निरिक्षक नारायण पवार यांनी नमूद केले..मुख्य संशयित फिर्यादीच्या ओळखीचाच....फिर्यादी राजन धनंजय कोळेकर यांच्याकडे 2015 ते 2019 या काळामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी यांचे कन्स्ट्रक्शनचे काम होत होते त्या त्या ठिकाणी बंड्या उर्फ अक्षय काळे बॉबकॅटचे मशीन चालवत होता व फिर्यादी व बंड्या उर्फ अक्षय काळे हे एकमेकाचे ओळखीचे असल्याचेही पुढे आल्याचे नारायण पवार यांनी सांगितले. पोलिसांची मोहिम सुरुच....पोलिसांकडून अवैध शस्त्र शोधमोहिम सुरुच आहे, अनेक बंदूका या पूर्वीही जप्त केलेल्या असून पुढील काळातही ही मोहिम सुरुच असेल. पोलिसांकडून गोपनीय माहिती गोळा करण्याचेही काम या संदर्भात सुरु आहे.- चैतन्य कदम, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, बारामती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.