Baramati Ganesh Festival: अजितदादांच्या आठवणींनी भावूक झालेला बारामतीचा गणेशोत्सव

बारामती : गणरायाचे आगमन झाले आहे... घराघरांत आरतीचे स्वर घुमत आहेत... मंडळांमध्ये भक्तीचे वातावरण आहे; मात्र यंदाच्या बारामतीतील गणेशोत्सवाला एक वेगळीच भावनिक किनार लाभली आहे. गणेशोत्सवाच्या उत्साहात भक्तीचा रंग कायम असला, तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनाच्या दुःखाची छाया सर्वत्र जाणवत आहे. त्यामुळे यंदाचा गणेशोत्सव उत्साहापेक्षा आठवणींचा आणि कृतज्ञतेचा अधिक झाला आहे..अनेक गणेशोत्सव मंडळांनी यंदा मनोरंजनाचे कार्यक्रम, अनावश्यक खर्च आणि देखाव्याला फाटा देत साधेपणाने उत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गणरायाच्या मूर्तीबरोबरच मंडपात अजितदादांचे छायाचित्र, त्यांनी बारामतीच्या विकासासाठी केलेल्या कामांचा उल्लेख करणारे फलक आणि त्यांच्या आठवणी जागविणारे संदेश पाहायला मिळत आहेत. काही मंडळांच्या स्वागत कमानींवर दादांची भव्य छायाचित्रे झळकत असून, त्यांच्या कार्याला अभिवादन करण्यात आले आहे..दादांच्या कारकिर्दीत बारामतीचा गणेशोत्सव म्हणजे एक वेगळाच उत्साह असायचा. गणेशोत्सवातील विविध कार्यक्रमांच्या उद्घाटनासाठी त्यांची उपस्थिती असायची. अनेक मंडळांच्या आरतीला ते आवर्जून हजेरी लावत. कार्यकर्त्यांपासून गणेशभक्तांपर्यंत सर्वांशी आपुलकीने संवाद साधणारा हा नेता यंदा मात्र प्रत्यक्षात कुठेच दिसत नाही. त्यामुळे मंडपातील गर्दीतही अनेकांच्या नजरा नकळत दादांना शोधताना दिसत आहेत..‘दादा असते तर यंदाचा गणेशोत्सव कसा झाला असता?’, ‘कोणत्या मंडळाच्या आरतीला ते आले असते?’, ‘कोणत्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले असते?’ अशा चर्चा बारामतीकरांच्या ओठांवर आहेत. दादांनी आपल्या हयातीत उच्चारलेली अनेक वाक्येही यंदा फलकांवरून पुन्हा ऐकू येत आहेत. काही मंडळांनी त्यांच्या आवाजातील वाक्यांचे ऑडिओही लावले आहेत. त्यामुळे क्षणभर दादा आपल्या आसपासच असल्याचा भास अनेकांना होत आहे..अजित पवार यांनी बारामतीच्या विकासात दिलेल्या योगदानाची आठवण काढताना अनेक गणेश मंडळांचे कार्यकर्ते भावूक होत आहेत. मंडळांना त्यांनी वेळोवेळी दिलेला मदतीचा हात, गणेशोत्सवातील त्यांचा सहभाग आणि कार्यकर्त्यांशी असलेले जिव्हाळ्याचे नाते यामुळे यंदाचा उत्सव त्यांच्या स्मृतींना समर्पित झाल्याचे चित्र आहे..गणरायाच्या चरणी आरती सुरू आहे. अनेक ठिकाणी यंदा कीर्तनांचे आयोजन व टाळ मृदूंगाचा गजर आहे, पण त्या गजरामध्ये दादांच्या आठवणींचा सूर मिसळला आहे. बारामतीकरांच्या मनात अजितदादांची जागा किती खोलवर आहे, याची जाणीव यंदाच्या गणेशोत्सवातील प्रत्येक मंडप, प्रत्येक फलक आणि प्रत्येक आठवण करून देत आहे. विघ्नहर्त्याच्या आगमनाचा आनंद आहे; मात्र ‘दादा नाहीत’ ही जाणीव अजूनही बारामतीकरांच्या मनाला स्वीकारता आलेली नाही, हेच यंदाच्या गणेशोत्सवातून पुन्हा पुन्हा जाणवत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.