Baramati Ganeshotsav: अजितदादांच्या आठवणींनी बारामती भावूक; यंदाचा गणेशोत्सव साधेपणात, दुःखाच्या सावटात पार

बारामती : दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बारामतीकरांनी गणेशोत्सवाची शांततेची आणि सामाजिक सलोख्याची परंपरा कायम ठेवली. ध्वनीप्रदूषण टाळत पर्यावरणपूरक पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा करण्याकडे नागरिक आणि गणेश मंडळांनी लक्ष दिले. त्यामुळे यंदाचा गणेशोत्सव शांतता, संयम आणि सद्भावनेचा आदर्श ठरला. .विशेष म्हणजे, गणेशोत्सवाच्या काळात बारामती शहर पोलिस ठाण्यात एकही गुन्हा दाखल झाला नाही. तसेच कोणत्याही गणेश मंडळावर डीजे, लेझर लाईट किंवा ध्वनीमर्यादेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई झालेली नाही..Mumbai-Pune Expressway: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर पुन्हा अपघात! थांबलेल्या टँकरला धडकून कारचा चुराडा, एकाचा मृत्यू .यंदाच्या गणेशोत्सवावर उत्साहापेक्षा दुःखाची छाया अधिक जाणवली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनाचे दुःख बारामतीकरांच्या मनातून अद्याप ओसरलेले नसल्याने गणरायाच्या आगमनापासून विसर्जनापर्यंत या भावनेची किनार कायम राहिली. गणरायाची प्रतिष्ठापना भक्तिभावाने झाली; आरत्या झाल्या, दर्शनासाठी गर्दीही झाली; मात्र नेहमीचा जल्लोष आणि उत्साह यंदा जाणवला नाही..बारामती गणेश फेस्टिव्हल, श्रीमंत आबा गणेश फेस्टिव्हल, काशीविश्वेश्वर मंडळाचा फेस्टिव्हल तसेच सूर्यनगरीतील अनंत युवा प्रतिष्ठानच्या फेस्टिव्हलने यंदा मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम न करण्याचा निर्णय घेतला. त्या मुळे यंदाचा बारामतीचा गणेशोत्सव अत्यंत शांततेत पार पडला..Raj Thackeray: ठाकरे बंधू एकटवले! ४ ऑक्टोबरला 'जनमोर्चा'ची घोषणा; नेमका मुद्दा काय?.बारामतीतील जवळपास प्रत्येक गणेशोत्सव मंडळाशी अजितदादांचे जिव्हाळ्याचे आणि सौहार्दपूर्ण संबंध होते. मंडळांच्या कार्यकर्त्यांशी त्यांचा वैयक्तिक परिचय होता. अनेक अडचणींच्या प्रसंगी त्यांनी मंडळांच्या पाठीशी उभे राहत मदतीचा हात दिला होता. त्यामुळे वर्षानुवर्षे निर्माण झालेले हे ऋणानुबंध यंदा त्यांच्या अनुपस्थितीची तीव्र जाणीव करून देत होते..‘दादा असते तर उत्सवाचा उत्साह काही वेगळाच असता,’ अशी भावना अनेक कार्यकर्त्यांच्या मनात होती. त्यामुळे उत्सव साजरा झाला; मात्र मनापासून जल्लोष करण्याची मानसिकता अनेकांची नव्हती. भक्ती होती, परंपरा होती, गणरायाप्रती श्रद्धा होती; पण त्यासोबत दादांच्या आठवणींची हुरहूरही होती..या भावनिक वातावरणातही सर्वधर्मीय नागरिकांनी एकत्र येत शांतता आणि सामाजिक सलोखा जपला. गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून बारामतीने पुन्हा एकदा संयम, सामाजिक बांधिलकी आणि पर्यावरणपूरक उत्सवाची परंपरा अधोरेखित केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.