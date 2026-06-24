पुणे

बारामतीतील सोनगावमध्ये ९० हजारांचे दागिने लंपास

बारामतीतील सोनगावमध्ये ९० हजारांचे दागिने लंपास
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बारामती, ता. २४ : तालुक्यातील सोनगाव झारगडवस्ती येथे उघड्या दरवाजावाटे घरात प्रवेश करून चोरट्यांनी कपाटातील ९० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले. याप्रकरणी बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशाल झारगड (रा. सोनगाव) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, उकाड्यामुळे त्यांनी घराचा मुख्य दरवाजा उघडा ठेवला होता. पहाटेच्या सुमारास चोरट्यांनी संधी साधून घरात प्रवेश केला. कपाटातील ९ ग्रॅमचे नेकलेस, १७ ग्रॅमचे गंठण आणि ४ ग्रॅमची सोन्याची चेन असा एकूण ९० हजारांचा ऐवज लंपास केला. पहाटे जाग आल्यानंतर कपाट उघडे असल्याचे पाहून हा प्रकार उघडकीस आला.

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