पुणे

Baramati Robbery: किराणा दुकानात ग्राहक बनून आले अन्‌ सहा लाखांचे मंगळसूत्र हिसकावून नेले

किराणा दुकानात ग्राहक बनून आलेल्या दोन अनोळखी चोरट्यांनी महिलेच्या गळ्यातील सहा लाखांचे सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावून नेल्याने मोरयानगर परिसरात खळबळ
Six-Lakh Mangalsutra Snitched by Fake Customers at Grocery Shop in Baramati

Six-Lakh Mangalsutra Snitched by Fake Customers at Grocery Shop in Baramati

Sakal

मिलिंद संगई,
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बारामती : किराणा दुकानात ग्राहक बनून आलेल्या दोन अनोळखी चोरट्यांनी महिलेच्या गळ्यातील सुमारे सहा लाखांचे सोन्याचे मंगळसूत्र हिसका मारून तोडून नेल्याची घटना बारामतीतील जळोची परिसरातील मोरयानगर येथे घडली.

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