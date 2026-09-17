Baramati Health : बारामतीत १४ हजार विद्यार्थिनींच्या हिमोग्लोबिन तपासणीला सुरुवात; पंचायत समितीचा आरोग्य उपक्रम किशोरवयीन मुलींच्या पोषण-जागरासाठी

माळेगाव : बारामती तालुक्यातील शाळा व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे १४ हजार विद्यार्थिनींच्या हिमोग्लोबिनची तपासणी करण्याची विशेष मोहीम पंचायत समितीच्या आरोग्य विभागामार्फत सुरू करण्यात आली आहे. तपासणीत हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी आढळणाऱ्या विद्यार्थिनींना गरजेनुसार आहार, आरोग्यविषयक मार्गदर्शन व समुपदेशन केले जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार हा उपक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती पंचायत समितीचे सभापती किरण तावरे यांनी दिली..या मोहिमेचा प्रारंभ बुधवार (ता. १६) रोजी माळेगाव येथील शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळाच्या शारदाबाई पवार कनिष्ठ महाविद्यालयात करण्यात आला. तालुक्यातील विद्यार्थिनींच्या आरोग्याची नियमित तपासणी करून त्यांच्या आरोग्यविषयक समस्या वेळीच निदर्शनास आणणे, त्यावर योग्य मार्गदर्शन करणे आणि विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक प्रगतीला आरोग्याची साथ मिळवून देणे, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. पंचायत समितीच्या आरोग्य विभागातील डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून विविध शाळा व महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थिनींची हिमोग्लोबिन तपासणी केली जाणार आहे. तपासणीदरम्यान हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी असल्याचे आढळल्यास संबंधित विद्यार्थिनींना आहारामध्ये कोणत्या पदार्थांचा समावेश करावा, आरोग्याची कोणती काळजी घ्यावी, याबाबत समुपदेशन केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले..दरम्यान, सभापती किरण तावरे म्हणाले, “बारामती पंचायत समितीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता वाढीच्या दृष्टीने घडविण्याबरोबरच त्यांच्या आरोग्याचीही काळजी घेण्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून तालुक्यातील मुलींच्या आरोग्याची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेसाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा पुढाकार महत्त्वाचा ठरला आहे.”.मुलींच्या किशोरवयीन काळातील आरोग्यविषयक प्रश्नांकडे वेळेत लक्ष देणे आवश्यक असल्याने शाळा व महाविद्यालयांच्या पातळीवर तपासणी आणि मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यामुळे पालक, विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्थांनी या मोहिमेला सहकार्य करण्याचे आवाहनही आरोग्य विभागाच्या वतीने डॉ. कल्याणी दळवी यांनी केले. या वेळी पंचायत समितीचे उपसभापती आगवणे, माळेगाव नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्षा वृषाली तावरे, नगरसेविका जयश्री तावरे, शिवनगरचे प्राचार्य अंकुश कोकरे, उपप्राचार्य स्वाती भोसले, पर्यवेक्षक राजेंद्र कोकरे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.