पुणे

Baramati Health : बारामतीत १४ हजार विद्यार्थिनींच्या हिमोग्लोबिन तपासणीला सुरुवात; पंचायत समितीचा आरोग्य उपक्रम किशोरवयीन मुलींच्या पोषण-जागरासाठी

बारामती तालुक्यातील १४ हजार विद्यार्थिनींच्या हिमोग्लोबिन तपासणीद्वारे किशोरवयीन आरोग्य समस्यांवर वेळीच लक्ष, आहार मार्गदर्शन व समुपदेशनाची जोड
14,000 girls in Baramati to undergo haemoglobin tests.

14,000 girls in Baramati to undergo haemoglobin tests.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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माळेगाव : बारामती तालुक्यातील शाळा व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे १४ हजार विद्यार्थिनींच्या हिमोग्लोबिनची तपासणी करण्याची विशेष मोहीम पंचायत समितीच्या आरोग्य विभागामार्फत सुरू करण्यात आली आहे. तपासणीत हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी आढळणाऱ्या विद्यार्थिनींना गरजेनुसार आहार, आरोग्यविषयक मार्गदर्शन व समुपदेशन केले जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार हा उपक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती पंचायत समितीचे सभापती किरण तावरे यांनी दिली.

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