पुणे

बारामती एमआयडीसीमध्ये मोठी नोकरभरती

बारामती, ता. १५ : येथील एमआयडीसीमधील नामांकित कंपन्यांमध्ये विविध पदांसाठी नोकरभरती सुरू असून, बारामती परिसरातील पात्र युवकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन बारामती इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे (बीआयडीए) अध्यक्ष धनंजय जामदार यांनी केले आहे.
ही संधी १८ ते ३५ वयोगटातील दहावी, बारावी, आयटीआय, डिप्लोमा आणि बी. ई. उत्तीर्ण उमेदवारांना उपलब्ध आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना आकर्षक पगार, कॅन्टीन आणि बस सुविधेसह शासन नियमानुसार पी.एफ. व ई.एस.आय.सी.चा लाभ मिळेल. विशेष म्हणजे, कार्यकुशल आणि प्रामाणिक उमेदवारांना तीन वर्षांनंतर कायमस्वरूपी नोकरीची संधीही मिळणार आहे.
इच्छुक उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी बारामती इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट असोसिएशनच्या कार्यालयातील ९०६७१००४५५ या क्रमांकावर त्वरित संपर्क साधावा. ही भरती प्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष मनोहर गावडे, सचिव अनंत अवचट, खजिनदार अंबिरशहा शेख यांच्यासह महादेव गायकवाड, मनोज पोतेकर, संभाजी माने, हरिश्चंद्र खाडे, विष्णू दाभाडे, राजन नायर, सदाशिव पाटील, खंडुजी गायकवाड, अभिजित शिंदे व हरीश कुंभारकर परिश्रम घेत आहेत.

