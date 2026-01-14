Baramati Agriculture : बारामतीतून नैसर्गिक शेतीची नवी क्रांती! 'कृषिक २०२६' प्रदर्शनासाठी राज्यपालांचा विशेष दौरा

माळेगाव : महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या संकल्पनेतून राज्य सरकार आणि बारामती कृषी विज्ञान केंद्राच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणारे नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीचे अभियान शेतकऱ्यांसाठी आशेचा नवा किरण ठरत आहे. रासायनिक शेतीला पर्याय देत शाश्वत, कमी खर्चाची आणि पर्यावरणपूरक शेती पद्धत शेतकर्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या या अभियानाला सर्वस्तरातून प्रतिसाद मिळत आहे..विशेषतः असे विविध शेतीचे प्रयोग यंदाच्या बारामती-माळेगाव येथे आयोजित केलेल्या ‘कृषिक २०२६’या कृषी प्रदर्शनात पहावयास मिळणार आहेत, अर्थात हे प्रयोग पाहण्यासाठी विदर्भ,मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांनी रजिस्टेशन केल्याची माहिती पुढे आली आहे. नैसर्गिक शेतीचा प्रचार आणि प्रसार प्रभावीपणे व्हावा, या पार्श्वभूमीवर अॅग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामती संचलित कृषी विज्ञान केंद्रामध्ये राबविण्यात येत असलेले नैसर्गिक शेती अभियान शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरले आहे. या अभियानांतर्गत मार्गदर्शन, प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण वर्ग तसेच नैसर्गिक शेतीवर आधारित तंत्रज्ञानाची माहिती देण्यात येत आहे. .भारताच्या कृषी भविष्याची दिशा ठरवणारा बारामतीचा एआय प्रयोग.या यशस्वी उपक्रमाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी राज्यपाल आचार्य देवव्रत हे शनिवार (ता. १९) रोजी बारामतीला येत आहेत. त्यांच्या हस्ते बारामती कृषी विज्ञान केंद्रात आयोजित केलेल्या ‘कृषिक २०२६’ या भव्य कृषी प्रदर्शनाचे उद्घाटन होणार आहे. राज्यपालांच्या उपस्थितीमुळे या प्रदर्शनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ‘कृषिक २०२६’ या प्रदर्शनात नैसर्गिक शेतीवर आधारित विविध स्टॉल्स, आधुनिक कृषी अवजारे, सेंद्रिय व जैविक निविष्ठा, शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन सत्रे तसेच यशस्वी शेतकऱ्यांचे अनुभव कथन यांचा समावेश आहे. शेतकर्यांचे उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी नैसर्गिक शेती कशी उपयुक्त ठरू शकते, याचे सखोल मार्गदर्शन या ठिकाणी मिळणार आहे, अशी माहिती कृषी विज्ञान केंद्राचे डाॅ.मिलींद जोशी यांनी दिली..डाॅ. जोशी म्हणाले, `` नैसर्गिक शेती क्षेत्रामध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून उपक्रम राबवले जात आहेत. या शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व प्रोत्साहन देणे आणि कृषि विद्यापीठ, कृषि विज्ञान केंद्र यांच्या समन्वयाने नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीखालील क्षेत्रात वाढ करणे हे धोरण आहे. नैसर्गिक शेती ही पर्यावरणपूरक, कमी खर्चिक व शाश्वत शेतीपद्धती आहे. या पद्धतीत रासायनिक खते व कीटकनाशके टाळून गोमूत्र, शेण, वनस्पतीजन्य अर्क व सूक्ष्मजीवांच्या साहाय्याने पिकांचे पोषण व संरक्षण केले जाते. दशपर्णी अर्क, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र यांसारखी नैसर्गिक कीडनाशके मातीचे आरोग्य जपून पिकांवरील कीड व रोगांचे प्रभावी नियंत्रण करतात. नैसर्गिक शेतीमुळे उत्पादन खर्च कमी होतो, जमिनीची सुपीकता वाढते, पिकांची गुणवत्ता सुधारते व शेतकऱ्यांचे आरोग्य सुरक्षित राहते. शाश्वत शेती व भविष्यातील पिढ्यांसाठी ही शेतीपद्धत अत्यंत आवश्यक आहे.``.नैसर्गिक शेतीच्या बळकटीसाठी राज्यपालांचा दौरा...`नैसर्गिक शेती ही केवळ शेती पद्धत नसून शेतकऱ्यांचे आरोग्य, मातीची सुपीकता आणि पर्यावरणाचे संवर्धन यांचा समतोल साधणारी चळवळ आहे. ही चळवळ अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने राज्यपाल आचार्य देवव्रत यंदा कृषिकच्या उद्धाटनाला येत आहेत. त्यांच्या भेटीमुळे बारामतीतील नैसर्गिक शेती अभियानाला नवी ऊर्जा मिळणार आहे. राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी बारामती पुन्हा एकदा कृषी नवोपक्रमांचे केंद्र ठरणार आहे,` असे मत अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे सीईओ निलेश नलावडे यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.