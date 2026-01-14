पुणे

Baramati Agriculture : बारामतीतून नैसर्गिक शेतीची नवी क्रांती! 'कृषिक २०२६' प्रदर्शनासाठी राज्यपालांचा विशेष दौरा

Krushik 2026 : राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या उपस्थितीत बारामतीत 'कृषिक २०२६' प्रदर्शनाचे उद्घाटन होणार आहे. रासायनिक शेतीला सक्षम पर्याय देणाऱ्या नैसर्गिक शेती पद्धतीचे मार्गदर्शन हे या प्रदर्शनाचे मुख्य आकर्षण असेल.
Governor Acharya Devvrat to Inaugurate 'Krushik 2026' Agricultural Expo At Baramati

कल्याण पाचांगणे : सकाळ वृत्तसेवा
माळेगाव : महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या संकल्पनेतून राज्य सरकार आणि बारामती कृषी विज्ञान केंद्राच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणारे नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीचे अभियान शेतकऱ्यांसाठी आशेचा नवा किरण ठरत आहे. रासायनिक शेतीला पर्याय देत शाश्वत, कमी खर्चाची आणि पर्यावरणपूरक शेती पद्धत शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या या अभियानाला सर्वस्तरातून प्रतिसाद मिळत आहे.

