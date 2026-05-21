होळमध्ये साहित्यिकांचा रविवारी सन्मान सोहळा

वडगाव निंबाळकर, ता. २१ : बालभारतीच्या पाठ्यपुस्तकातील नामवंत साहित्यिक आणि कवींना प्रत्यक्ष भेटण्याची संधी बारामती तालुक्यातील साहित्यप्रेमींना मिळणार आहे. पंचक्रोशी प्रकाशन आणि भाग्यलक्ष्मी सोशल फाउंडेशनतर्फे रविवारी (ता. २४) सकाळी १० वाजता होळ-सदोबाचीवाडी (ता. बारामती) येथील अभिषेक मंगल कार्यालयात ‘साहित्यिकांचा सन्मान सोहळा व निमंत्रित कवींचे संमेलन’ आयोजित केले आहे.
या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी निवृत्त शिक्षण संचालक शिवाजी तांबे असतील. यावेळी डॉ. प्रतिमा इंगोले, दिलीप फलटणकर, बबन पोतदार, मोगल जाधव, संतोष पवार, अजित काटकर यांसह बालभारती निर्मिती मंडळातील अनेकजण उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी निमंत्रित कवींचे काव्य सादरीकरण होईल. शालेय अभ्यासक्रमातील लेखकांशी संवाद साधण्याची ही दुर्मिळ संधी असून, परिसरातील नवोदित कवी, लेखक आणि विद्यार्थ्यांनी या सोहळ्यास उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.

