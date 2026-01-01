पुणे

Baramati Mayor : "नागरिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊ"- सचिन सातव; नगराध्यक्षपदाचा स्विकारला कार्यभार!

Urban Development : नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष सचिन सातव यांनी बारामतीच्या नागरिकांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले. स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षण या मुलभूत सुविधांवर भर देणार आहेत.
Sachin Satav Assumes Office as Baramati Mayor

Sachin Satav Assumes Office as Baramati Mayor

Sakal

मिलिंद संगई, बारामती
Updated on

बारामती : शहरातील नागरिकाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न असेल. मुलभूत सुविधा देण्यासोबतच बारामतीचा नावलौकीक वाढविण्यासाठी माझ्यासह सर्व माझे सहकारी नगरसेवक मनापासून काम करु, अशी ग्वाही नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष सचिन सातव यांनी दिली. बारामती नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदाचा कार्यभार सचिन सातव यांनी गुरुवारी (ता. 1 ) स्विकारला. त्या नंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही ग्वाही दिली. या प्रसंगी मुख्याधिकारी पंकज भुसे, सहकारी नगरसेवक उपस्थित होते. सातव कुटुंबिय, अनेक माजी नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व आजी माजी नगरसेवक उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
Baramati
pune
election
mayor
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com