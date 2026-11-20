बारामती दूध संघाने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर दिली शासनाला हाकबारामती, ता. २० : यंदा दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून पाणीटंचाईची तीव्रता वाढत आहे. त्यातच पशुखाद्याच्या वाढत्या किमती आणि जनावरांच्या संगोपनाचा वाढलेला खर्च यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर किमान पाच रुपये अनुदान, तसेच पशुखाद्याच्या प्रत्येक पोत्यामागे २५ रुपये अनुदान द्यावी, अशी मागणी बारामती तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघाने आज शासनाकडे केली..बारामती तालुक्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जनावरांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात. तसेच जनावरांसाठी चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी तालुक्यात चारा डेपो सुरू करावेत, याही मागण्यांचा समावेश आहे, अशी माहिती दूध संघाचे अध्यक्ष किशोर फरतडे, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गाढवे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली..दरम्यान, श्री फरतडे म्हणालै, की सध्याच्या वाढत्या महागाईमुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना पशुखाद्याचा खर्च परवडत नाही. त्यातच तीव्र पाणीटंचाईमुळे जनावरांच्या संगोपनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. दुग्धव्यवसाय आणि पशुधन वाचविण्यासाठी शासनाने तातडीने अनुदान योजना राबविण्याची गरज आहे. त्यासाठी बारामती तालुक्यातील नागरिक व जनावरांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करावा..तसेच पशुधनासाठी चारा डेपो सुरू करण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. सध्याच्या काळात चारा आणि पशुखाद्याच्या किमती, पशुधनाच्या देखभालीचा खर्च तसेच पशुवैद्यकीय सेवेचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी दुधाळ जनावरांच्या दुधाला प्रतिलिटर किमान पाच रुपये आणि पशुखाद्याच्या प्रत्येक पोत्यामागे २५ रुपये अनुदान द्यावे. यामुळे अडचणीत सापडलेल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.