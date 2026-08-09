पुणे

दुचाकी चोरीच्या घटनांनी बारामतीकर चिंताग्रस्त

दुचाकी चोरीच्या घटनांनी बारामतीकर चिंताग्रस्त
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बारामती, ता. ९ : गेल्या काही दिवसात बारामती शहर व बारामती तालुका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून मोटारसायकल चोरीचे प्रमाण लक्षणीय वाढल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत.
विविध प्रकारच्या दुचाकी चोरणारी टोळीच बारामतीत सक्रिय झाल्याचा पोलिसांचा संशय असून पोलिसांनी तपासाला गती दिली आहे. तपास सुरू असला तरी चोरटे मात्र दैनंदिन मोटारसायकलच्या चोऱ्या करत पोलिसांच्या हातावर तुरी देत असल्याचे चित्र बारामतीत दिसत आहे.
राहुल कुमार जैन, साहिल मुलाणी, किरण चव्हाण, संजय पाटील, हर्षवर्धन चव्हाण यांच्यासह अनेकांच्या बुलेट, युनिकॉर्न, यामाहा यासह इतरही अनेक कंपन्यांच्या दुचाकी चोरट्यांनी हातोहात चोरून नेल्या आहेत.
दैनंदिन दुचाकीच्या चोरीच्या घटनांमुळे बारामतीकरांची चिंता मात्र वाढली आहे. पोलिसांनी त्यांच्या पद्धतीने तपास सुरू केलेला असला तरी अजूनही दुचाकी चोरटे सापडत नसल्याने त्यात भरच पडत आहे. दोन ते तीन लाखांच्या दुचाकी चोरीला गेल्याने अनेक जण हवालदिल झाले असून पोलिसांनी विशेष पथके स्थापन करून तपास करावा अशी मागणी होऊ लागली आहे.

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