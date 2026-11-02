बारामतीत चोरट्यांकडून १० मोटारसायकली जप्त

बारामती, ता. २ : येथील एमआयडीसी व परिसरातून मोटारसायकली चोरी करणाऱ्या टोळीचा बारामती तालुका पोलिसांनी शोध लावला. दोन वेगवेगळ्या कारवायांत चार आरोपींविरुद्ध कारवाई करून चोरीच्या १० मोटारसायकली व दोन मोबाईल, असा एकूण ४ लाख ३५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल तालुका पोलिसांनी जप्त केला.
पियुष मनोजकुमार तुशबंड (वय २१, रा. खंडोबानगर, बारामती) यांची मोटारसायकल व दोन मोबाईल २७ ऑक्टोबर रोजी डायनामिक्स डेअरीसमोरून चोरीला गेले होते. या गुन्ह्याच्या तपासात इमरान फिरोज शेख, श्री उर्फ श्रीराज नवनाथ वाघंबरे, कुणाल विशाल भालेराव (रा. माळशिरस, सोलापूर), एक विधी संघर्षित बालक यांना अकलूज येथून तालुका अटक केली. त्यांच्याकडून चार मोटारसायकली व दोन मोबाईल (१ लाख ८५ हजार रुपये) जप्त केले.
तसेच, गणेश शिवा काळे (वय २९, रा. वरकुटे खुर्द, इंदापूर) व प्रज्वल प्रतापराव मुंडफुणे पाटील (वय २४, रा. महाळुंग, सोलापूर; सध्या निमगाव केतकी) यांनी चोरी केलेल्या सहा मोटारसायकली (२ लाख ५० हजार रुपये) जप्त केल्या. प्रभारी अधिकारी नारायण पवार, विक्रम पवार, श्रीरंग शिंदे व गुन्हे शोध पथकाने ही कारवाई केली. पुढील तपास सुधीर काळे करीत आहेत.
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