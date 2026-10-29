Baramati News : बारामती नगरपरिषदेच्या कर्मचा-यांची दिवाळी होणार गोड; कर्मचा-यांना 27 हजारांचे सानुग्रह अनुदान

बारामती - येथील बारामती नगरपरिषदेच्या कर्मचारी व अधिका-यांना दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येकी 27 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेतल्याची माहिती नगराध्यक्ष सचिन सातव, उपनगराध्यक्षा श्र्वेता नाळे, गटनेते संजय संघवी यांनी दिली..दरवर्षी बारामती नगरपरिषदेच्या अधिकारी व कर्मचा-यांना दिवाळीनिमित्त सानुग्रह अनुदान देण्याची प्रथा आहे. वर्षभर बारामतीसाठी झटणा-या अधिकारी व कर्मचा-यांची दिवाळी गोड व्हावी या उद्देशाने हा निर्णय घेतला जातो..दरम्यान बारामती नगरपरिषदेतील तब्बल 280 अधिकारी व कर्मचारी यांना या निर्णयाचा लाभ होणार असल्याची माहिती मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांनी दिली. या निर्णयामुळे अधिकारी व कर्मचा-यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सानुग्रह अनुदानाची कर्मचारी व अधिका-यांची मागणी होती, दिवाळीपूर्वीच हा गोड निर्णय झाल्याने दिवाळीही गोड होईल, अशी भावना कर्मचारी वर्गाने बोलून दाखविली..दिवाळी गोड व्हावी हा प्रयत्न....नगरपरिषदेसाठी कायम योगदान देणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांची दिवाळी आनंदात जावी, या दृष्टीने सानुग्रह अनुदान देण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केली होती, त्या नुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.- सचिन सातव, नगराध्यक्ष, बा.न.प..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.