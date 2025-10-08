Baramati News : बारामतीत प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर....कही खुशी कही गम....

बारामती - शहरातील प्रभागनिहाय आरक्षणाची आज अधिकृत घोषणा करण्यात आली. बारामती नगरपरिषदेच्या सभागृहात उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांच्या उपस्थितीत हे आरक्षण निश्चित झाले..बारामती नगरपरिषदेचे नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी असल्याचे जाहीर झाल्याने सध्या इच्छुकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. नगरपरिषदेमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण असल्याने 41 पैकी 21 जागांवर महिलांना संधी मिळणार असल्याने महिलावर्गातही आतापासूनच उत्साहाचे वातावरण आहे..बुधवारी जाहिर झालेले प्रभागनिहाय आरक्षण पुढीलप्रमाणे- प्रभाग एक ते एकोणीसपर्यंत प्रत्येक प्रभागात दोन नगरसेवक व प्रभाग वीसमध्ये तीन नगरसेवक या नुसार 41 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. बदललेल्या समीकरणांनुसार काही इच्छुकांना प्रभाग बदलावे लागणार हे आता स्पष्ट झाले आहे..प्रभागनिहाय आरक्षण पुढील प्रमाणे- प्रभाग एक- अनुसूचित जाती व सर्वसाधारण महिला, प्रभाग दोन- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) महिला व सर्वसाधारण, प्रभाग तीन- नागरिकांचा मागासप्रवर्ग व सर्वसाधारण महिला, प्रभाग चार- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण, प्रभाग पाच- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण महिला, प्रभाग सहा- सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण, प्रभाग सात- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण महिला, प्रभाग आठ- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण, प्रभाग नऊ- नागरिकांचा मागासप्रवर्ग व सर्वसाधारण महिला, प्रभाग दहा- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण, प्रभाग अकरा- सर्वसाधारण महिला व सर्वसाधारण, प्रभाग बारा- अनुसूचित जाती महिला व सर्वसाधारण, प्रभाग तेरा- अनुसूचित जाती महिला व सर्वसाधारण, प्रभाग चौदा- अनुसूचित जाती महिला व सर्वसाधारण, प्रभाग पंधरा- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण, प्रभाग सोळा- अनुसूचित जाती व सर्वसाधारण महिला, प्रभाग सतरा- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण महिला, प्रभाग अठरा- अनुसूचित जाती व सर्वसाधारण महिला, प्रभाग एकोणीस- अनुसूचित जाती महिला व सर्वसाधारण, प्रभाग वीस- अनुसूचित जाती, नागरिकांचा मागासप्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण महिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.