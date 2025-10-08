पुणे

Baramati News : बारामतीत प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर....कही खुशी कही गम....

बारामती नगरपरिषदेचे नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी असल्याचे जाहीर झाल्याने सध्या इच्छुकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
मिलिंद संगई
बारामती - शहरातील प्रभागनिहाय आरक्षणाची आज अधिकृत घोषणा करण्यात आली. बारामती नगरपरिषदेच्या सभागृहात उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांच्या उपस्थितीत हे आरक्षण निश्चित झाले.

