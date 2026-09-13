Baramati Lok Adalat : बारामती लोकअदालतीत ५६२७ प्रकरणे निकाली; साडेसहा कोटींची वसुली

बारामती : बारामती जिल्हा न्यायालयात शनिवारी (ता. 12) झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत दाखल व दाखलपूर्व अशी एकूण 5627 प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांतून 6 कोटी 44 लाख रुपयांची वसुली झाली..जिल्हा न्यायाधीश व्ही. सी. बर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी सेवा समिती व बारामती वकील संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने ही लोकअदालत घेण्यात आली. पॅनल न्यायाधिश म्हणून व्ही. सी. बर्डे, जिल्हा न्यायाधिश एच. ए. वाणी, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधिश डी. एस. झंवर, सहदिवाणी न्यायाधिश पी. एम. पाटील, पी. पी. काळे आणि व्ही. व्ही. देशमुख यांनी कामकाज पाहिले..बारामती वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. सचिन वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली सचिव स्नेहा मखरे, खजिनदार हर्षद टिकोटे तसेच संघटनेच्या सदस्यांनी लोकअदालतीच्या आयोजनात सक्रिय सहभाग घेतला. मिलिंद देऊळगावकर यांनी समन्वयक म्हणून काम पाहिले..अपघातग्रस्तांना २ कोटी ५३ लाखांची भरपाईमोटार वाहन अपघातातील १९ प्रकरणांमध्ये तडजोड झाली. त्यातून पक्षकारांना एकूण २ कोटी ५३ लाख ७० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मिळवून देण्यात आली. यावेळी विमा कंपन्यांच्या वतीने ॲड. सुवर्णा संतीकर व ॲड. भोई, तर पक्षकारांच्या वतीने ॲड. अजय खोमणे, ॲड. अक्षय महामुनी, ॲड. अभिजित देशमुख, ॲड. खांडेकर, ॲड. फुलारी, ॲड. वाघ, ॲड. चौगुले आदी उपस्थित होते..लोकअदालतीस न्यायालयीन कर्मचारी, महावितरण, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, नगरपरिषद, पंचायत समितीचे अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..पुढील लोकअदालत १२ डिसेंबरलापुढील राष्ट्रीय लोकअदालत १२ डिसेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. जास्तीत जास्त पक्षकारांनी आपली प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढून मानसिक त्रास कमी करून घ्यावा आणि जलद न्यायालयीन सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा न्यायाधीश व्ही. सी. बर्डे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.