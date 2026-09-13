पुणे

Baramati Lok Adalat : बारामती लोकअदालतीत ५६२७ प्रकरणे निकाली; साडेसहा कोटींची वसुली

राष्ट्रीय लोकअदालतीत तडजोडीने ५६२७ प्रकरणांचा निकाल, ६ कोटी ४४ लाखांची वसुली; अपघातग्रस्तांना २ कोटी ५३ लाखांची भरपाई
5,627 cases settled at Baramati Lok Adalat

5,627 cases settled at Baramati Lok Adalat

Sakal

मिलिंद संगई, बारामती
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बारामती : बारामती जिल्हा न्यायालयात शनिवारी (ता. 12) झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत दाखल व दाखलपूर्व अशी एकूण 5627 प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांतून 6 कोटी 44 लाख रुपयांची वसुली झाली.

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