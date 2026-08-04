पुणे

Baramati NCP Protest: पृथ्वीराज चव्हाणांच्या वक्तव्याविरोधात बारामतीत राष्ट्रवादीचे आंदोलन; सुनेत्रा पवार यांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी

बारामतीत राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांचा सुनेत्रा पवार यांच्यावरील टीकेविरोधात संतापाचा उद्रेक; पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या वक्तव्याचा निषेध करत महिला नेतृत्वाचा अवमान सहन न करण्याचा इशारा
NCP workers staged a protest in Baramati against former Chief Minister Prithviraj Chavan's remarks on Deputy Chief Minister Sunetra Pawar, calling the comments inappropriate and disrespectful to women leaders.

NCP workers staged a protest in Baramati against former Chief Minister Prithviraj Chavan's remarks on Deputy Chief Minister Sunetra Pawar, calling the comments inappropriate and disrespectful to women leaders.

Sakal

मिलिंद संगई, बारामती
Updated on

बारामती : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासंदर्भात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेल्या वक्तव्याचा मंगळवारी (ता. 4) बारामतीत राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार निषेध केला.

Loading content, please wait...
Congress
Baramati
Prithviraj Chavan
NCP
Protest
Sunetra Pawar