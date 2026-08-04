Baramati NCP Protest: पृथ्वीराज चव्हाणांच्या वक्तव्याविरोधात बारामतीत राष्ट्रवादीचे आंदोलन; सुनेत्रा पवार यांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी

बारामती : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासंदर्भात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेल्या वक्तव्याचा मंगळवारी (ता. 4) बारामतीत राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार निषेध केला..सुनेत्रा पवार यांच्यासंदर्भात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेल्या वक्तव्याचे बारामतीत जोरदार पडसाद उमटले. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी भिगवण चौकात एकत्र येत जोरदार घोषणाबाजी केली..राजकीय मतभेद असले तरी एका महिला नेतृत्वाबाबत असे वक्तव्य करणे आपल्या राजकीय संस्कृतीला न शोभणारे असल्याचे सांगत कार्यकर्त्यांनी चव्हाण यांच्या विरोधात घोषणा दिल्या.या आंदोलनात पक्षाचे पदाधिकारी, नगरसेवक, कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. सुनेत्रा पवार यांच्यावरची टीका ही तथ्यहिन व बिनबुडाची असल्याचे पदाधिका-यांनी नमूद केले. खालच्या पातळीवर जाऊन केलेली टीका शोभनीय नसल्याचेही त्यांनी सांगितले..काँग्रेसने देशाला अनेक सक्षम महिला नेत्या दिल्या असूनही एका महिला उपमुख्यमंत्र्यांबाबत अशा प्रकारची टीका होणे दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या जनतेच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने कार्यरत असून त्यांच्या कामावरून त्यांचे मूल्यमापन व्हावे, वैयक्तिक टीका करून राजकारणाची पातळी घसरवू नये, असेही आंदोलनकर्त्यांनी नमूद केले.यावेळी संबंधित वक्तव्याचा निषेध करणारे फलक झळकावण्यात आले. भविष्यात महिला नेतृत्वाचा अवमान करणारी वक्तव्ये सहन केली जाणार नाहीत, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.