बारामतीत नीट परीक्षेतील गोंधळाचा तीव्र निषेध

बारामती, ता. १३ : ‘नीट’ परीक्षेतील वारंवार होणाऱ्या गोंधळामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया बारामती इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) व्यक्त केली आहे. परीक्षेतील त्रुटी आणि गोपनीयतेच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांच्या कष्टावर पाणी फिरत असल्याचा आरोपही संघटनेने केला.
यंदा बारामतीतील शेकडो विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. मात्र, नियोजनातील त्रुटी आणि गैरप्रकारांमुळे संपूर्ण पिढीच्या भविष्याशी खेळ होत असल्याची भावना आयएमएने व्यक्त केली. ‘‘समान गुणवत्तेसाठी परीक्षा घेणे योग्य असले तरी, अंमलबजावणीत शिस्त आणि गोपनीयता आवश्यक आहे. वारंवार घडणाऱ्या घटना आयोजकांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या आहेत,’’ असे मत आयएमएचे माजी प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अशोक तांबे यांनी व्यक्त केले.
पुन्हा परीक्षा घेण्याची वेळ आल्यास विद्यार्थ्यांची मानसिक तयारी आणि अभ्यासाचे सातत्य टिकवणे हे पालकांसमोर मोठे आव्हान असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आयएमएच्या अध्यक्षा डॉ. रेवती संत व सचिव डॉ. अंजली खाडे यांनी या ढिसाळ कारभाराचा निषेध करत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

