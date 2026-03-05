Baramati Tragic Accident : बारामतीत एका क्षणात हसतं-खेळतं कुटुंब उद्ध्वस्त; मायलेकीचा जागीच मृत्यू, वडिलांसह दोन वर्षांचा चिमुरडा गंभीर जखमी

बारामती : तालुक्यातील बारामती-पारवडी मार्गावर बुधवारी (ता. 4) रात्री झालेल्या अपघातात मायलेकीचा दुर्दैवी (baramati parwadi road accident news) अंत झाला. यात वडील व दोन वर्षांचा मुलगा यांना गंभीर दुखापती झाल्या आहेत. .मयूर कोकणे हे आपली पत्नी रुपाली, मुलगी सानवी व दोन वर्षांचा मुलगा कृष्णा यांच्यासह बारामतीहून पारवडीनजीक असलेल्या घरी दुचाकीवरुन निघाले होते. परीटवस्तीनजीक समोरुन चुकीच्या दिशेने आलेल्या मारुती व्हॅगनर (गाडी क्रमांक एमएच 42- बीजे 1404) या चार चाकी गाडीने त्यांना समोरासमोर जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात रुपाली कोकणे (वय 25) व सानवी कोकणे (वय 5) या मायलेकींचा मृत्यू झाला..Tragic Road Accident Mumbai-Goa Highway : होळीच्या सणावर विरजण! 18 वर्षाच्या बहिणीचा भावासमोरच दुर्दैवी अंत; खारेपाटणमधील शेट्ये कुटुंबावर कोसळला दु:खाचा डोंगर.अपघातानंतर चारचाकी वाहन चालकाने गाडी तेथेच सोडून पळ काढल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली. अपघातानंतर रुपाली कोकणे व सानवी कोकणे यांना दवाखान्यात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, तेथे त्यांची प्राणज्योत मालविल्याचे सूत्रांनी सांगितले..दरम्यान, दोन वर्षांच्या कृष्णा या मुलावर पुण्यातील खासगी रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याची माहिती नातेवाईकांनी दिली. मयूर कोकणे यांनाही ब-याच ठिकाणी मार लागला असून त्यांनाही रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..Nashik Hostel Crime : धक्कादायक! वसतिगृहात गुंगीचं औषध देऊन दहावीतील विद्यार्थ्यांनी पाचवी-सातवीच्या अल्पवयीन विद्यार्थ्यांवर केला अत्याचार; इगतपुरीतील घटनेने खळबळ.हा अपघात नेमका कशामुळे झाला या बाबतची माहिती अद्याप उपलब्ध नाही. या अपघातानंतर संबंधित चारचाकीचा चालक गाडी घटनास्थळी सोडून पळून गेल्याचेही समोर आले आहे. या बाबत सचिन शिवाजी कोकणे यांनी फिर्याद दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.