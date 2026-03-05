पुणे

Baramati Tragic Accident : बारामतीत एका क्षणात हसतं-खेळतं कुटुंब उद्ध्वस्त; मायलेकीचा जागीच मृत्यू, वडिलांसह दोन वर्षांचा चिमुरडा गंभीर जखमी

Mother and 5-Year-Old Daughter Killed in Accident : बारामती-पारवडी मार्गावर कारने दुचाकीला धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात आई व पाच वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला. वडील व दोन वर्षांचा मुलगा गंभीर जखमी झाले आहेत.
Baramati Parwadi road accident

मिलिंद संगई
बारामती : तालुक्यातील बारामती-पारवडी मार्गावर बुधवारी (ता. 4) रात्री झालेल्या अपघातात मायलेकीचा दुर्दैवी (baramati parwadi road accident news) अंत झाला. यात वडील व दोन वर्षांचा मुलगा यांना गंभीर दुखापती झाल्या आहेत.

