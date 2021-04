हॉटेल बंद करण्याच्या निर्णयावर बारामतीकर नाराज

बारामती : शहरात आजपासून हॉटेल, रेस्टॉरंट बंद करण्याच्या निर्णयावर हॉटेल व्यावसायिकांनी अत्यंत तीव्र प्रतिक्रीया व्यक्त करत या निर्णयास विरोध दर्शविला आहे. पुणे जिल्ह्यात सर्वत्र हॉटेल, रेस्टॉरंट, फूड कोर्ट बंद करण्याचे आदेश शासनाने दिले, पार्सल सेवा सुरु असेल मात्र ग्राहकांना हॉटेलमध्ये बसून खाता येणार नाही असा फतवा काढल्याने आज त्यांच्या प्रतिक्रीया आल्या. शहरातील बाकी सर्वच बाबी सुरु असताना फक्त हॉटेलमुळेच कोरोना फैलावेल ही शंका हास्यास्पद असल्याचे अनेक व्यावसायिकांनी नमूद केले. बारामती शहरात मेडीकल रिप्रेझेंटेटीव्हपासून रुग्णांच्या भेटीसाठी येणारे नातेवाईक विविध शासकीय व इतर कामानिमित्त येणा-यांची संख्या मोठी आहे. बाहेरगावाहूनही मोठ्या संख्येने लोक बारामतीत येतात. त्यांच्या चहा, नाश्ता व जेवणाचे काय होणार, त्यांनी पार्सल घेऊन खायला कुठे जायचे, असा सवाल हॉटेल व्यावसायिकांनी उपस्थित केला आहे. शहरातील अनेक ठिकाणी गर्दी आहे, असे असताना फक्त हॉटेल व्यावसायिकांनाच बंदचे बंधन कशासाठी....एकीकडे जीएसटीपासून वेतन, वीजेचे बिल, कामगारांचा पगार, घरपट्टी पाणीपट्टी, जागाभाडे, कर्जाच्या व्याजाचे हप्ते या बाबी थांबलेल्या नाहीत, शासकीय स्तरावर हॉटेल व्यावसायिकांना कसलीही मदत नसताना बंदचा आग्रह कशासाठी केला जातोय, असा सवाल या व्यावसायिकांनी उपस्थित केला आहे.



आम्हाला वेगळा न्याय का....

इतरांप्रमाणेच आम्हीही संध्याकाळी सहा वाजता हॉटेल बंद करण्यास तयार आहोत, पण फक्त हॉटेल बंद व बाकी सगळे सुरु हा अन्याय आहे. कर्मचारी सांभाळणे बंदच्या काळात शक्य होत नाही, त्याने आमचे दुहेरी नुकसान होते. – प्रवीण आहुजा, हॉटेल व्यावसायिक. नियम पाळून व्यवसायाची तयारी...

शासनाने घालून दिलेले सर्व नियम पाळून आम्ही व्यवसाय करत आहोत, मुळातच पन्नास टक्के क्षमतेने हॉटेल चालवत होतो, आता पूर्ण हॉटेल बंद करणे हा आमच्यावर अन्याय आहे. बाहेरगावाहून येणा-या लोकांची हॉटेल बंद असल्याने मोठी गैरसोय होत आहे. आज पहिल्याच दिवशी अनेक लोकांची हॉटेल बंदमुळे मोठी कुचंबणा झाली. – फणिंद्र गुजर, हॉटेल व्यावसायिक .



