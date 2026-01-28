पुणे

'ही सकाळ सुन्न करणारी! राजकारणातल्या मोकळ्या ढाकळ्या नेत्याचं असं जाणं धक्कादायक'; अजितदादांच्या निधनानंतर महेश लांडगेंनी व्यक्त केलं दु:ख

Confirmation of Ajit Pawar’s Death in Aircraft Accident : आज सकाळी बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह सहा जणांचा मृत्यू झाला. विमान धावपट्टीवरून घसरुन कोसळलं.
सकाळ डिजिटल टीम
Baramati Plane Crash Ajit Pawar Death : आज सकाळी बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या एका भीषण विमान अपघातात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन झालं आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या प्रचारासाठी अजित पवार यांच्या आज (ता. २८) बारामती येथे सभा होणार होत्या. त्या सभांसाठी अजितदादा आज सकाळी मुंबईहून विमानाने बारामती येथे येत होते.

