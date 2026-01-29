Baramati Plane Crash : 'ट्रॅक्टरला दोरी बांधून विमानाचे अवशेष बाजूला केले अन् उर्वरित तीन मृतदेह बाहेर काढले'; प्रत्यक्षदर्शीने सांगितली संकटाची कहाणी

पुणे : ‘‘वीज कोसळल्यासारखा मोठा आवाज झाला अन् आम्ही घरातून बाहेर येऊन पाहिले, तर विमान कोसळले (Baramati Plane Crash) होते. या वेळी दोन मृतदेह थोड्या बाजूला पडलेले होते. ते पूर्णपणे जळालेल्या अवस्थेत होते. त्यापैकी एक अजितदादांचा (Ajit Pawar Death) होता, हे त्यांच्याकडे पाहून लवकर ओळखू येत नव्हते; मात्र पोलिस आल्यावर समजले. बाकीच्यांचे मृतदेह विमानात फसलेले होते. .ट्रॅक्टरला दोरी बांधून विमानाचे अवशेष बाजूला केले अन् उर्वरित तीन मृतदेह बाहेर काढले,’’ सांगत होते प्रत्यक्षदर्शी राघू आटोळे. अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात झाला त्या ठिकाणाला लागूनच १०० ते १५० मीटर अंतरावर आटोळे यांचे घर आहे..तिथे दोन भाऊ व त्यांचे कुटुंबीय अशा १६ व्यक्ती राहतात. त्यांच्या पाठीमागेच विमानाची धावपट्टी असल्याने त्यांच्यासाठी विमान उतरणे हा नेहमीचाच अनुभव आहे. परंतु, मोठा आवाज झाल्यानंतर त्यांनी बाहेर येऊन पहिले, तर विमान कोसळले होते. तेथे पाच मिनिटांतच पोलिस दाखल झाले. ते अजित पवार यांना घेण्यासाठी आलेले होते. त्यांच्यासोबत अग्निशामक दलाचे वाहनही आले..Baramati Plane Crash : विमान दुर्घटनेत सातारच्या विदीप जाधव यांचाही मृत्यू, अजितदादांचे PSO म्हणून होते कार्यरत.त्यांनी पाणी मारून आगीवर नियंत्रण आणले. या वेळी आटोळे यांनी त्यांच्या ट्रॅक्टरच्या साह्याने दोरी बांधून विमानाचे अवशेष बाजूला केले आणि विमानात फसलेले तीन मृतदेह रुग्णवाहिकेतून बारामती वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवून दिले..आटोळे म्हणाले, ‘‘सकाळी धुके पडले होते. एकदा विमान पुढे गेले व परत माघारी उतरण्यासाठी आले होते, मात्र, त्याचा दुर्दैवी अपघात झाला. त्या वेळी अजित पवार यांचा व आणखी एक मृतदेह विमानापासून थोडा बाजूला पडला होता, तर इतर तीन मृतदेह आतमध्ये होते. परंतु, ते हाताने काढता येत नसल्याने ट्रॅक्टरच्या साह्याने काढावे लागले.’’.Baramati Plane Crash : 'सामान्य माणसाचा बुलंद आवाज गमावला!' अजितदादांच्या निधनानंतर उदयनराजे भोसले यांनी व्यक्त केला शोक.पाच मिनिटांत पोलिस दाखलअजित पवार यांना घ्यायला पोलिस सज्ज होते. ते धावपट्टीवर घटनास्थळापासून दीड ते दोन किलोमीटर अंतरावर होते. विमानाचा स्फोट झालेला पाहताच ते लागलीच तेथे दाखल झाले; मात्र अपघात इतका मोठा होता, की त्या वेळी सर्व काही संपले असल्याचे बंदोबस्तावर असलेल्या एका पोलिस कर्मचाऱ्याने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.