Baramati Plane Crash : बारामती विमान अपघाताचा तपास योग्य दिशेने; सीआयडीचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक सुनील रामानंद यांची माहिती

बारामती येथील विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मृत्यू झाला होता.
baramati plane crash

पुणे - बारामती येथील विमान अपघाताच्या घटनेचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण (सीआयडी) विभागाकडून योग्य दिशेने सुरू आहे. या प्रकरणात काही पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत. विमान अपघात तपास ब्युरो या (एएआयबी) यंत्रणेकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील निष्कर्ष हा तपासात महत्त्वाचा घटक राहणार आहे. त्याआधारे पुढील तपास करण्यात येईल, अशी माहिती सीआयडीचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त सुनील रामानंद यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

