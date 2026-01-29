Ajit Pawar Death : हृदयद्रावक! 'थांबा ना… आमच्या दादांना नका नेऊ, पाया पडतो तुमच्या..'; अजित पवारांचं पार्थिव उचलताच कार्यकर्त्यांचा आक्रोश

Baramati Plane Crash Ajit Pawar Death : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरलीये. त्यांच्या अशा जाण्याने अवघे राज्य शोकसागरात बुडाले असून, त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी आज बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानात मोठ्या प्रमाणात जनसागर उसळला आहे. ज्या मातीतून त्यांचा संघर्षमय प्रवास सुरू झाला, त्याच मातीत आज त्यांचे पार्थिव विलीन होणार असल्याने वातावरण कमालीचे हळवे झाले आहे..आज बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानात अजित पवार यांच्या अंत्यसंस्कारांसाठी प्रचंड जनसागर जमला आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून नेते, कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने बारामतीत दाखल होत आहेत. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर दुःख, तर डोळ्यांत अश्रू आहेत..गुरुवारी (ता. २९) सकाळी अजित पवारांचे पार्थिव बारामती वैद्यकीय महाविद्यालयातून त्यांच्या काटेवाडी येथील निवासस्थानी आणण्यात आले होते. येथे काही काळासाठी अंत्यदर्शन ठेवण्यात आले होते. अजित पवार यांनी आपल्या आयुष्याचा मोठा काळ काटेवाडी गावात घालवला असल्याने गावकऱ्यांशी त्यांचे अतूट नाते होते. त्यामुळे शेवटचे दर्शन घेण्यासाठी ग्रामस्थ आणि कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली होती..Baramati Plane Crash : 'ट्रॅक्टरला दोरी बांधून विमानाचे अवशेष बाजूला केले अन् उर्वरित तीन मृतदेह बाहेर काढले'; प्रत्यक्षदर्शीने सांगितली संकटाची कहाणी.काटेवाडी येथून अजित पवारांचे पार्थिव रुग्णवाहिकेत चढवण्याचा क्षण येताच उपस्थितांची सहनशक्ती संपली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ अक्षरशः ढसाढसा रडू लागले. “थांबा ना… आमच्या दादांना नका नेऊ… पाया पडतो तुमच्या,” असे म्हणत त्यांनी हुंदके देत विनवण्या केल्या. अनेक जण ओक्साबोक्शी रडत होते आणि संपूर्ण परिसर शोकमय झाला होता..गावातील महिलाही आपल्या लाडक्या दादांना शेवटचा निरोप देताना भावनाविवश झाल्या. “आमचा दादा महाराष्ट्राचा वाघ होता. आम्ही बहिणी अजितदादांना सलाम करतो,” असे म्हणत त्यांनी अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. हे हृदयद्रावक दृश्य पाहून उपस्थित प्रत्येकाचे डोळे पाणावले होते..Baramati Plane Crash : 'सामान्य माणसाचा बुलंद आवाज गमावला!' अजितदादांच्या निधनानंतर उदयनराजे भोसले यांनी व्यक्त केला शोक.अजित पवारांचे पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानात नेण्यात आले असून, तेथे हजारो नागरिकांची गर्दी जमली आहे. राज्यातील अनेक ज्येष्ठ आणि प्रमुख राजकीय नेते अंत्यविधीसाठी बारामतीत दाखल झाले आहेत. सकाळी सुमारे ११ वाजता शासकीय इतमामात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.