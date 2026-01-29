पुणे

Ajit Pawar Death : हृदयद्रावक! 'थांबा ना… आमच्या दादांना नका नेऊ, पाया पडतो तुमच्या..'; अजित पवारांचं पार्थिव उचलताच कार्यकर्त्यांचा आक्रोश

Ajit Pawar Death Shocks Maharashtra : अजित पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्र शोकात बुडाला आहे. बारामतीत अंत्यसंस्कारावेळी कार्यकर्ते आणि नागरिक भावुक झाले असून, हृदयद्रावक दृश्य पाहायला मिळाले.
Baramati Plane Crash Ajit Pawar Death

Baramati Plane Crash Ajit Pawar Death : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरलीये. त्यांच्या अशा जाण्याने अवघे राज्य शोकसागरात बुडाले असून, त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी आज बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानात मोठ्या प्रमाणात जनसागर उसळला आहे. ज्या मातीतून त्यांचा संघर्षमय प्रवास सुरू झाला, त्याच मातीत आज त्यांचे पार्थिव विलीन होणार असल्याने वातावरण कमालीचे हळवे झाले आहे.

