पुणे

आवास योजनेत बारामती पुणे विभागात अव्वल

आवास योजनेत बारामती पुणे विभागात अव्वल
Published on

बारामती, ता. १३ : ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.०च्या अंमलबजावणीमध्ये बारामती नगरपरिषद पुणे विभागात अव्वल ठरली आहे. आतापर्यंत बारामतीत ३९५ घरकुलांना मंजुरी मिळाली असून, लाभार्थ्यांना तीन कोटी ८८ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. आणखी २८ घरकुलांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरकुलासाठी अडीच लाखांचे अनुदान अनुज्ञेय असून, त्यात केंद्राचा दीड लाख व राज्याचा एक लाख रुपयांचा हिस्सा आहे. आतापर्यंत २०८ लाभार्थ्यांना पहिला, तर १८० लाभार्थ्यांना दुसरा हप्ता प्रत्येकी एक लाख रुपयांप्रमाणे देण्यात आला आहे.
दरम्यान, रमाई आवास योजना (शहरी) अंतर्गत सन २०२५-२६ साठी २४ लाभार्थी प्रस्ताव मंजूर झाले असून, १२ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता १२ लाख, तर सहा लाभार्थ्यांना दुसरा हप्ता सहा लाख रुपये वितरित करण्यात आला आहे.

प्रत्येक गरजू कुटुंबाला पक्के घर मिळावे आणि शहर झोपडपट्टीमुक्त व्हावे, हे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे स्वप्न होते. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी बारामती नगरपरिषद सातत्याने प्रयत्नशील आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.०ची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.
- सचिन सातव, नगराध्यक्ष, बारामती

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची निवड, प्रस्ताव सादरीकरण, मंजुरी आणि अनुदान वितरणाची प्रक्रिया नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. मंजूर घरकुलांचे बांधकाम सुरू होऊन लाभार्थ्यांना वेळेत अनुदान मिळावे, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
- पंकज भुसे, मुख्याधिकारी, बारामती नगर परिषद

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

government housing projects
Baramati development projects
PM Awas Yojana Baramati
Baramati housing scheme
urban housing in Baramati
housing benefits Maharashtra
affordable housing Baramati
Mumbai housing schemes
Pune PM Awas Yojana
housing assistance in Baramati
successful housing projects Maharashtra
Baramati city news
housing for all in Maharashtra
subsidies for housing Baramati
housing approvals Baramati
बारामती पीएम हाउसिंग योजना
बारामती शहरी विकास
बारामती घरकुल योजना
बारामतीला घरे मिळावे
महाराष्ट्रातील शहरी घरे
बारामती नगरपरिषद उपक्रम
आवास योजना बारामती
अनुदान मिळवण्यासाठी प्रक्रिया
बारामती शहरी निवास योजना
घरकुल मंजुरी बारामती
मध्य प्रदेश आवास योजना
बारामती आवास स्कीम कार्यान्वयन
बारामती जमीन व घर खरेदी
पीएम आवास योजनेचे फायदे
Marathi News Esakal
www.esakal.com