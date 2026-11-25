बारामती : वाहतूक नियमनाचे शासकीय कर्तव्य बजावत असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्याच्या अंगावर महिंद्रा थार वाहन घालून त्यांना जिवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी (ता. २५) सायंकाळी पाचच्या सुमारास सम्यक चौकात घडली. या घटनेत पोलीस अंमलदार दत्तात्रय यशवंत भोसले जखमी झाले असून, त्यांना वाहनाच्या बोनेटवरून तब्बल ४० ते ५० फूट अंतरापर्यंत फरफटत नेण्यात आले..याप्रकरणी भोसले यांनी बारामती शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली असून, वाहन चालक धीरज शेडगे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.भोसले हे बारामती वाहतूक शाखेत पोलीस कॉन्स्टेबल (बक्कल क्रमांक १७०७) म्हणून कार्यरत आहेत. बुधवारी सायंकाळी ते सम्यक चौकात वाहतूक नियमनाचे कर्तव्य बजावत होते.यावेळी काळ्या रंगाची, काळ्या काचा असलेली महिंद्रा थार (एमएच ५३ ए ४४००) ही फॅन्सी नंबर प्लेट असलेली गाडी त्यांनी कायदेशीर कारवाईसाठी थांबविण्याचा इशारा केला.ई-चलन मशीनद्वारे वाहनाचा फोटो घेत असताना चालकाने अचानक गाडीचा वेग वाढवून ती भोसले यांच्या अंगावर घातली..या धक्क्यामुळे भोसले गाडीच्या बोनेटवर पडले. मात्र, चालकाने वाहन न थांबविता त्यांना काही अंतरापर्यंत फरफटत नेले. त्यानंतर त्यांचा हात निसटल्याने ते रस्त्यावर पडले. या घटनेत त्यांच्या डाव्या हाताला व पायाला दुखापत झाली. घटनेनंतर चालक वाहनासह पसार झाला.पोलिसांनी वाहनमालकाशी संपर्क साधून चौकशी केली असता, घटनेच्या वेळी त्यांचा मुलगा धीरज शेडगे हा वाहन चालवत असल्याची माहिती पुढे आली. या प्रकरणी बारामती शहर पोलीस ठाण्याकडून पुढील तपास व कायदेशीर कारवाई सुरू असून, आरोपीचा शोध घेतला जात आहे.शासकीय कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यालाच अशा प्रकारे लक्ष्य करण्यात आल्याने बारामतीकारांनी संताप व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.