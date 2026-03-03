पुणे

Baramati Crime : बारामती तालुका पोलिसांनी प्रेमी युगुलाला लुटणा-या तिघांना काही तासात केले गजाआड....

प्रेमी युगलावर कोयत्याने वार करून सोन्या-चांदीचे दागिने व रोख रक्कम लुटली.
सकाळ वृत्तसेवा
बारामती - येथील तांदुळवाडी येथील एलसी कंपनी लेक परिसरात प्रेमी युगलावर कोयत्याने वार करून सोन्या-चांदीचे दागिने व रोख रक्कम लुटणाऱ्या तिघांना बारामती तालुका पोलिसांच्या पथकाने अटक केली आहे. आरोपींकडून ३ लाख २४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

