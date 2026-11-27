बारामती : शहरात अवैध गावठी पिस्तुले बाळगून दहशत निर्माण करणाऱ्यांविरोधात बारामती शहर पोलिसांनी धडक कारवाई केली आहे. पोलिसांनी वेगवेगळ्या कारवायांमध्ये एकूण पाच अवैध पिस्तुले जप्त केली असून, या कारवाईमुळे अवैध शस्त्रे बाळगणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत..पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी चैतन्य कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक मनीषा ओमासे, पोलीस उपनिरीक्षक संजय पुजारी, अक्षय सिताप, ज्ञानदेव क्षीरसागर, रामचंद्र शिंदे, यशवंत पवार, अभिजित कांबळे, विजय ओमासे, प्रविण शिंगाडे, सागर जामदार यांच्या पथकाने ही महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली.बारामती शहर व परिसरात काही गुन्हेगार अवैध गावठी पिस्तुले घेऊन फिरत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक मनीषा ओमासे यांनी विशेष पथक तयार करून अवैध शस्त्रे बाळगणाऱ्या आरोपींची माहिती संकलित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या..पोलिसांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, 19 ऑक्टोबर 2025 रोजी आदित्य चंद्रकांत शेलार (रा. आमराई, बारामती) याच्याकडे अवैध पिस्तूल व जिवंत काडतुसे असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी तपास केला असता, सिटी कॉलेज परिसरात उभ्या असलेल्या स्विफ्ट कारमध्ये (एमएच 12 यूके 0072) एक गावठी पिस्तूल व तीन जिवंत काडतुसे मिळून आली. याप्रकरणी बारामती शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.या गुन्ह्याच्या तपासात मयूर विष्णू मोरे (रा. मेडद, बारामती) याने संबंधित पिस्तूल दिल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, त्याने शिरपूर (जि. धुळे) येथून पिस्तूल आणल्याची माहिती दिली. त्यानंतर पोलिसांनी शिरपूर येथे जाऊन तपास केला. या तपासादरम्यान शांतीराम पावरा याच्याकडे आणखी दोन अवैध पिस्तुले आढळून आली. त्याला ताब्यात घेऊन पुढील तपासासाठी बारामती येथे आणण्यात आले..त्यानंतर पोलिसांनी 24 नोव्हेंबर 2026 रोजी पुन्हा कारवाई करत धीरज रविंद्र पडकर (रा. आमराई) याच्याकडून एक अवैध पिस्तूल व जिवंत काडतुसे जप्त केली. 26 नोव्हेंबर 2026 रोजी मंगेश सुभाष मदने (रा. भिमनगर, कसबा, बारामती) याच्याकडे अवैध पिस्तूल असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर निरा रोड परिसरात कारवाई करून एक गावठी पिस्तूल व एक काडतूस जप्त करण्यात आले. पिस्तूलांचे मध्यप्रदेश कनेक्शन....पिस्तूल खरेदी ही मध्यप्रदेश येथून होत असून काही हजारात गावठी कट्टे मिळत असल्याची पोलिसांची माहिती आहे, त्या दिशेने आता पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. यात मोठी साखळी कार्यरत असल्याचा संशय असून त्या दृष्टीने तपास सुरु आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.