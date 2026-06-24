पुणे

चैतन्य कदम हे बारामतीचे डीवायएसपी

चैतन्य कदम हे बारामतीचे डीवायएसपी
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बारामती, ता. २४ : येथील उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन राठोड यांची पिंपरी-चिंचवडचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त म्हणून बदली झाली आहे. त्यांच्या जागी गडचिरोली जिल्ह्यातील ईटापल्ली उपविभागाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी चैतन्य वसंतराव कदम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यातील अनेक उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या असून, बारामतीतही अधिकाऱ्यांचा खांदेपालट झाला आहे.

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