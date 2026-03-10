Baramati News : अजितदादांच्या नावाने उपक्रम राबविताना कुटुंबियांची पूर्वपरवानगी आवश्यक....

पुणे

अजितदादा पवार यांच्या स्मृती जपण्याच्या उद्देशाने काहीही नवीन उपक्रम राबविताना या पुढील काळात त्यांच्या कुटुंबियांची लेखी परवानगी व ना हरकत घ्यावी लागणार.
बारामती - राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या स्मृती जपण्याच्या उद्देशाने काहीही नवीन उपक्रम राबविताना या पुढील काळात त्यांच्या कुटुंबियांची लेखी परवानगी व ना हरकत घ्यावी लागणार आहे.

उपमुख्य़मंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी सुनीलकुमार मुसळे यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे या बाबत पत्र दिलेले असून आयुक्तांनी हे पत्र राज्यातील सर्वच कार्यालयांना कळविण्यात यावे व त्याची प्रत नोटीस बोर्डावर लावावी असे निर्देश दिलेले आहेत.

