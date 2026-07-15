Baramati: बारामती शाळेस पहिले यूके डिझाइन पेटंट मंजूर

कल्याण पाचांगणेमाळेगाव: ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामती संचलित शारदाबाई पवार विद्यानिकेतनने संशोधन व नवोपक्रमाच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक कामगिरी करत आपल्या नावे पहिले युनायटेड किंगडम (यूके) डिझाइन पेटंट मिळविले आहे. "Wrist Rehabilitation Training Board Device" या मनगटाच्या पुनर्वसनासाठी विकसित करण्यात आलेल्या वैद्यकीय उपकरणाच्या डिझाइनला यूके इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑफिसची मान्यता मिळाली असून, १३ जुलै २०२६ रोजी डिझाइन ग्रँट प्रदान करण्यात आली. ही नोंदणी २३ जून २०२६ पासून प्रभावी आहे..या डिझाइन पेटंटमध्ये बारामती येथील कु. अवंतिका नामदेव वाबळे आणि त्यांचे मार्गदर्शक अभिषेक ढवाण यांची नावे नोंदविण्यात आली आहेत. मनगटाच्या पुनर्वसनासाठी विकसित करण्यात आलेल्या या उपकरणाची वैद्यकीय उपकरणांच्या वर्गात नोंदणी करण्यात आली आहे. ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टमध्ये फार्मसी, नर्सिंग तसेच विविध विभागांतील पदव्युत्तर व पीएच.डी. स्तरावरील विद्यार्थी अनेक वर्षांपासून संशोधन करत असून, त्यांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक पेटंट मिळविले आहेत. त्याच संशोधनपर वातावरणाचा प्रभाव आता शालेय विद्यार्थ्यांवरही दिसून येत असून, तेही नावीन्यपूर्ण संशोधनात उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत..Pune: बारामतीतील कण्हेरी वनउदयानाचे अजितदादा पवार यांच्या नावाने नामकरण.शारदाबाई पवार विद्यानिकेतनमध्ये इयत्ता पाचवीपासून विद्यार्थ्यांना संशोधनाची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, आधुनिक उपकरणे, तांत्रिक साधने आणि अनुभवी मार्गदर्शक यांच्या सहाय्याने विद्यार्थ्यांच्या कल्पनांना जागतिक स्तरावर पोहोचण्याची संधी मिळत असल्याची माहिती ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे प्रमुख राजेंद्र पवार यांनी दिली. या यशाबद्दल त्यांनी विद्यार्थी, मार्गदर्शक, संशोधन पथक व संस्थेचे पदाधिकारी यांचे अभिनंदन केले..Sonam Wangchuk Hunger Strike : 'सोनम वांगचुक फक्त दोन दिवस जगतील', दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र, दिल्ली सरकारवर ताशेरे ओढत बजावली नोटीस.राजेंद्र पवार यांच्या आवाहनशालेय स्तरावर संशोधनाची आवड निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. अँग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट या संस्थेतील, तसेच बारामती परिसरातील विद्यार्थ्यांनी उपलब्ध संशोधन सुविधा, तज्ज्ञ मार्गदर्शन आणि संसाधनांचा लाभ घेऊन अधिकाधिक संशोधन व पेटंट निर्मितीकडे वाटचाल करावी, असे आवाहन राजेंद्र पवार यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.