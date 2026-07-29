Women Empowerment: बारामतीसह ६ तालुक्यांतील २७६ गावांमध्ये शारदा महिला संघाचे जाळे; २३,७८३ महिला गटांना उद्योजकतेसाठी ११ कोटींचे अर्थसहाय

माळेगाव : महिला सक्षमीकरण, आरोग्य आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी बारामतीचा शारदा महिला संघ कायम काम करीत राहणार आहे, शारदा महिला संघाचे काम बारामतीसह शेजारच्या ६ तालुक्यांतील २७६ गावांपर्यंत पोहोचले असून २३,७८३ महिला गटांशी जोडल्या गेल्या आहेत. आतापर्यंत ५३७ बचत गटांना ११ कोटी रुपयांचे कर्ज स्वरूपात आर्थिक सहाय्य देण्यात आले आहे, असे प्रतिपादन अँग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे विश्वस्त सौ.सुनंदा पवार यांनी केले..कांबळेश्वर (ता.बारामती) येथे "चला उद्योजक घडवूया," या अभियानांतर्गत अँग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट बारामती संलग्न शारदा महिला संघाच्या वतीने आज आयोजित केलेल्या महिला मेळाव्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला, यावेळी अँग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या विश्वस्त सौ. सुनंदा पवार बोलत होत्या. यावेळी बँक ऑफ इंडियाचे झोनल अधिकारी पुष्पलता पट्टेम, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक योगेश पाटील ,जिल्हा उद्योग केंद्र व्यवस्थापक पल्लवी वाडेकर, बँक ऑफ इंडियाचे रोहिणी कदम, रुकसाना आतार , संदीप अडसूळ, कांबळेश्वर गावचे सरपंच मंदाकिनी कानडे, मुग्धा खलाटे , धनंजय खलाटे , मधुकर जगताप, बँक ऑफ महाराष्ट्र चे मनमोहन पाटील, उद्योजिका सीमा वामन, सिंधू गोफणे, समाधान खूपसे गजानन मोकाशी , सीमा पानसरे, अभिषेक जगताप , तात्यासाहेब शेलार , निकिता महामुनी , बाबासाहेब भोंग,निलांबरी साळुंखे ,आशा शिर्के , यशोदा नगरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते..दरम्यान, महिला मेळाव्याच्या निमित्ताने कांबळेश्वर, सांगवी परिसरातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच चार बचत गटांना शारदा महिला संघाच्या माध्यमातून 10 लाख रुपये कर्ज विविध व्यवसायासाठी वितरण करण्यात आले. सौ. सुनंदा पवार यांनी सांगितले , की बचत गटांना बँक ऑफ इंडिया कमी कालावधीमध्ये सुलभरीत्या अर्थसहाय देण्यास तयार आहे. त्या साठी शारदा महिला संघाने शिफारस केलेल्या बचत गटांना व गटातील वैयक्तिकरित्या उद्योग व्यवसाय करणाऱ्या महिलेस बँक नियमानुसार 1लाखापासून 10 लाखापर्यंत कर्ज देण्यास सहकार्य करणार आहे. त्याचबरोबर जिल्हा उद्योग केंद्र ,खादी ग्रामोद्योग, आदी शासकीय योजनांचा लाभ बँकेच्या माध्यमातून व शारदा महिला संघाच्या सहकार्याने देण्यास तयार आहोत. तत्पूर्वी, शारदा महिला संघाच्या आजवरच्या कार्याचा आढावा बाळासाहेब नगरे यांनी उपस्थितां पुढे मांडला. सचिन खलाटे यांनी प्रस्ताविक केले. प्रकाश साळुंखे यांनी आभार मानले,तर सूत्रसंचालन अरुण पुरी यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.