Baramati Smart Village: बारामती तालुक्यातील दहा गावांचा ‘स्मार्ट अँड इंटेलिजेंट व्हिलेज’ प्रकल्पातून तंत्रज्ञानाधारित सर्वांगीण कायापालट

बारामती : बारामती तालुक्यातील गावांचा सर्वांगीण आणि आधुनिक विकास करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाच्या वतीने ‘स्मार्ट अँड इंटेलिजेंट व्हिलेज’ संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाच्या पूर्वतयारी आणि नियोजनासाठी पंचायत समिती बारामती येथे अधिकारी, पदाधिकारी आणि ग्रामप्रतिनिधींची विशेष बैठक झाली..जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, सभापती किरण तावरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी, गटविकास अधिकारी किशोर माने, जिल्हा परिषद सदस्य करण खलाटे, रोहिणी कदम-ढोले, अभिजित देवकाते, उपसभापती शुभांगी आगवणे यांच्यासह पदाधिकारी, संबंधित गावांचे सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी व पंचायत समितीचे विभागप्रमुख उपस्थित होते..बैठकीत डिजिटल पायाभूत सुविधा, स्मार्ट शिक्षण व आरोग्य, सौर ऊर्जेचा वापर, कचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, सुरक्षा व तंत्रज्ञान, पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसाय आदी विषयांवर चर्चा झाली. प्रकल्पाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याबाबत अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले..लोकसहभाग आणि शासकीय निधीच्या समन्वयातून निवडक गावांचा ‘स्मार्ट व्हिलेज’ म्हणून विकास केला जाणार आहे. त्यासाठी सीओईपीसह विविध संस्था तांत्रिक मार्गदर्शन करणार आहेत. महाराष्ट्रातील पुणे, नागपूर, अमरावती, हिंगोली आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांतील ७५ गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे..बारामतीतील दहा गावांची निवडबारामती तालुक्यातील पणदरे, काटेवाडी, मोरगाव, डोर्लेवाडी, गुणवडी, वाणेवाडी, पिंपळी, सुपे, करंजे आणि मुरूम या गावांचा प्रकल्पात समावेश आहे. प्रत्येक गावासाठी साधारण ८० लाख ते दीड कोटी रुपयांपर्यंत निधी उपलब्ध होणार असून, शासनाकडून हा प्रकल्प तीन वर्षे राबविण्यात येणार आहे..गावांच्या विकासाला तंत्रज्ञानाची जोडया प्रकल्पातून गावांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्याबरोबरच शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, ऊर्जा, सुरक्षा आणि रोजगाराशी संबंधित सुविधांना तंत्रज्ञानाची जोड देण्यावर भर राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.