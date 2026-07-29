पुणे

Baramati Smart Village: बारामती तालुक्यातील दहा गावांचा ‘स्मार्ट अँड इंटेलिजेंट व्हिलेज’ प्रकल्पातून तंत्रज्ञानाधारित सर्वांगीण कायापालट

बारामती तालुक्यातील निवडक दहा गावांचा ‘स्मार्ट अँड इंटेलिजेंट व्हिलेज’ प्रकल्पात समावेश; डिजिटल पायाभूत सुविधा, स्मार्ट शिक्षण-आरोग्य, सौर ऊर्जा, स्वच्छता व सुरक्षा यांना तंत्रज्ञानाची जोड देत सर्वांगीण विकासाला गती
baramati smart and intelligent village project 10 villages sunetra pawar coep pune rural development

baramati smart and intelligent village project 10 villages sunetra pawar coep pune rural development

Sakal

मिलिंद संगई, बारामती
Updated on

बारामती : बारामती तालुक्यातील गावांचा सर्वांगीण आणि आधुनिक विकास करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाच्या वतीने ‘स्मार्ट अँड इंटेलिजेंट व्हिलेज’ संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाच्या पूर्वतयारी आणि नियोजनासाठी पंचायत समिती बारामती येथे अधिकारी, पदाधिकारी आणि ग्रामप्रतिनिधींची विशेष बैठक झाली.

Loading content, please wait...
Baramati
village
Smart Career
village administration updates
village administration audits